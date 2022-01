Malgré les défis, Dr Jennifer Russell compte bien rester en poste

La médecin-hygiéniste du Nouveau-Brunswick, Dre Jennifer Russell, admet que la communication avec la population est plus difficile qu’elle ne l’a jamais été et que les gens en ont ras-le-bol de la pandémie. Elle n’a toutefois pas l’intention de démissionner comme son homologue du Québec.

Le Dr Horacio Arruda, directeur national de santé publique du Québec, a remis sa démission plus tôt ce mois-ci, citant une «érosion» de l’opinion publique envers les avis de la santé publique.

Pour sa part, Dre Russell estime que ce genre de changement n’est pas nécessaire au N.-B.

«Je n’ai pas pensé à quitter mon poste à cause de la communication. Je crois qu’on a une très bonne équipe. Tant que je peux participer et faire ma part, je vais continuer à le faire.»

Le gouvernement Higgs a toutefois essuyé son lot de critiques, à l’instar de celui du Québec, notamment depuis l’automne.

Les mesures de santé publique changent fréquemment et ne sont pas toujours bien comprises par la population. La décision d’amorcer la phase verte à la fin juillet a mené à une explosion de cas lors de la quatrième vague du variant Delta. La vaccination chez les enfants tourne aussi au ralenti.

L’arrivée du variant Omicron, suivi d’une période des Fêtes marquée par peu de restrictions, a précipité la province vers une nouvelle fermeture des écoles et de plusieurs commerces, au grand désespoir des parents, des entrepreneurs et de leurs employés.

La Dre Russell affirme que cette vague-ci de la pandémie de COVID-19 n’est pas seulement la pire en termes du nombre de cas, d’hospitalisations et de décès, mais également en ce qui a trait à la fatigue de la population et à la difficulté de communiquer avec le public.

«C’est évident que les gens sont fatigués de la pandémie, ça c’est sûr, et quand les gens sont fatigués, je crois que la motivation pour continuer à suivre les mesures de santé publique, les directives et les recommandations, devient de plus en plus difficile.»

Elle dit en avoir discuté avec ses collègues du reste du pays et affirme que cette fatigue est présente dans toutes les provinces.

La nature du coronavirus rend cette crise particulièrement difficile à gérer, explique-t-elle.

«Il y a toujours des données qu’on utilise pour informer les gens de la gestion des prochaines vagues et des prochaines éclosions. Sauf qu’avec chaque éclosion, des choses ont changé, comme le variant, le taux de vaccination et la fatigue de la population. Donc il faut continuellement apprendre de nouvelles façons de gérer les situations avec les données qu’on reçoit.»

Dre Russell affirme que le variant Omicron a poussé la Santé publique à recommander des changements qui ont peut-être mis la confiance du public à l’épreuve, comme celle de cesser de faire la recherche des contacts de tous les cas positifs.

«Et même si on avait plus de ressources humaines, ce ne serait vraiment pas possible (de faire la recherche de contacts) avec ce variant. Ce n’est pas qu’on laisse faire (ou) qu’on a lâché (prise), ce n’est pas ça du tout. Mais le variant Omicron nous a poussés à faire cela à cause de la façon dont il se transmet, c’est trop rapide.»

Dre Russell n’est pas la seule à transmettre les consignes de la Santé publique. Les élus, dont le premier ministre Blaine Higgs et la ministre de la Santé Dorothy Shephard, ont également cette responsabilité.

Du côté de la communication scientifique, Mme Russell rappelle qu’elle n’est pas la seule qui contribue à livrer le message auprès de la population.

«Au début de la pandémie, en raison (de la nouveauté et de l’ampleur) de la crise, la meilleure façon de communiquer, c’était une personne, une équipe, un message aligné.»

Cela a changé en cours de route. La Santé publique a notamment fait appel à son épidémiologiste en chef, Mathieu Chalifoux, à la pédiatre Rachel Ouellette, à la psychiatre Linda Hoyt et au médecin John Tobin pour communiquer avec le public sur certains sujets d’expertise.

«C’est clair qu’il y a des moments où c’est important d’avoir d’autres gens qui peuvent contribuer au message.»

La pression de la gestion de crise

Dre Russell dit que le gouvernement provincial vise toujours un équilibre entre les risques qu’engendrent la propagation du virus et les risques que posent les restrictions, qui ont des conséquences «très négatives» sur la santé mentale de la population et sur l’économie.

«Ce sont vraiment des impacts très sévères, on le sait. On essaie d’avoir un équilibre avec la façon dont on protège la population. (…) Cet équilibre ne sera jamais parfait, mais on essaie toujours de faire de notre mieux.»

Le fait d’annoncer les nouvelles restrictions lui a souvent valu des critiques.

«On peut essayer de gérer les impacts des commentaires négatifs, des courriels, des messages. Il va toujours y avoir des critiques.»

Depuis le début de la pandémie, celle qui a été projetée devant les projecteurs dit avoir appris l’importance de se poser des questions afin de préserver sa santé mentale.

«Est-ce que j’ai tout l’appui dont j’ai besoin? Est-ce que je dors? Est-ce que je fais de l’exercice? Je me demande toujours si j’ai fait mon possible, et d’habitude, je peux dire oui», relate la médecin-hygiéniste en chef.