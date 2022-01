Sainte-Marie-Saint-Raphaël: des classes extérieures grâce à la générosité de la communauté

Le temps passé à jouer à l’extérieur est toujours bénéfique pour les enfants, mais en cette période de confinement, le plein air est encore plus attrayant. Les jeunes de Sainte-Marie-Saint-Raphaël, près de Lamèque, feront bientôt partie de ceux qui auront l’occasion de suivre des cours dans la nature.

Depuis quelques mois, l’équipe de l’école L’Étincelle, qui accueille quelque 132 élèves de la maternelle à la 8e année, développe un projet pour améliorer le terrain de jeu. Une partie du projet consiste à remplacer des modules de jeu en mauvais état. En raison de leur âge, plusieurs ont été retirés de la cour d’école récemment. La deuxième partie consiste à aménager des espaces d’apprentissage à l’extérieur.

«En tant qu’école, nous voulions améliorer le terrain de jeu, et tant qu’à faire, on a décidé de combiner ça avec des zones d’apprentissage extérieures. À cause de la COVID, le port du masque et ainsi de suite, plusieurs de nos enseignants s’installent dehors avec les élèves. On a des tables de pique-nique, mais il n’y en a pas suffisamment», explique Annie Therrien, directrice de L’Étincelle.

Dans les espaces d’apprentissage, l’objectif est de permettre trois différentes classes à la fois de suivre des cours à l’extérieur en même temps, lorsque la météo le permet. On souhaite y installer des bancs pliants qui se transforment en pupitre au besoin et des tableaux en plexiglas blanc pouvant être utilisés pour les leçons.

Au départ, l’école avait prévu de récolter les 100 000$ nécessaires à la réalisation du projet sur une période de deux ans, mais jusqu’à maintenant, la communauté s’est montrée très généreuse. Des groupes de pêcheurs de Pigeon Hill et de Sainte-Marie-Saint-Raphaël figurent parmi les grands donateurs (30 000$ et 25 000$, respectivement) et d’autres entreprises et organismes ont aussi mis l’épaule à la roue.

La directrice de l’école espère atteindre l’objectif financier vers la fin de l’année scolaire.

«On ne s’attendait pas à voir autant d’engouement. C’est vraiment… wow!», dit Mme Therrien.

Les nouveaux espaces se veulent aussi communautaires.

«C’est pour tout le monde. Les jeunes de la halte scolaire et de la prématernelle vont pouvoir profiter des installations et plusieurs enfants de la communauté viennent jouer après les heures d’école, donc beaucoup de familles en profitent également.»