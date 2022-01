Élus municipaux et médias sociaux: pour le meilleur et pour le pire

Difficile pour les élus municipaux de demeurer en selle dans le rodéo des Facebook, Twitter et Instagram de ce monde. Rares sont ceux qui réussissent à dompter cette bête médiatique. Plusieurs choisissent de demeurer hors de l’enclos et de laisser ce «sale boulot» à un agent de communication alors que certains se font royalement désarçonner.

Historien de formation et vétéran de la politique, le maire de Caraquet, Bernard Thériault, parvient à manipuler Facebook à son avantage depuis son élection.

Il y multiplie les interventions personnelles visant à saluer le travail des employés de la Ville, à mousser divers projets locaux ou encore à contester ouvertement certaines décisions. Récemment, il a profité de cette tribune pour déplorer la fermeture du palais de justice de la municipalité ou encore souhaiter une belle collaboration avec le village de Bas-Caraquet dans le projet de fusion des deux municipalités.

Samedi, il a même expliqué de long en large un projet majeur de développement domiciliaire d’une trentaine de logements proche du centre-ville.

Pour l’instant, l’exercice lui réussit. Il a obtenu un appui unanime de son conseil en décembre concernant cette méthode de communication. Les commentaires sur sa page Facebook sont majoritairement favorables.

«Je n’avais pas de compte Facebook il y a deux ans, a fait part M. Thériault. Je l’ai créé afin de nourrir une réflexion dans le cadre d’une campagne électorale. Mon défi était de savoir si un vieux politicien libéral était capable de se renouveler et de s’actualiser. Les médias sociaux m’ont permis de croire que oui.»

Le maire de Caraquet estime aussi que la grande ouverture des conseillers autour de la table et des citoyens lui facilite grandement la tâche.

«Les gens adorent. J’ai peur parfois de manquer de gaz et d’être redondant, mais je ne crains pas que ça devienne comme Denis Losier à Tracadie. Denis est entré dans une polémique alors que moi, j’ai commencé un mandat avec beaucoup d’humilité avec 32% des voix. Deux personnes sur trois n’ont pas voté pour moi!»

«Je constate aussi que le milieu municipal est le plus agréable en politique. La politique provinciale est dure et agressive. Ici, c’est respectueux», a pu remarquer M. Thériault, qui s’attend bien à continuer sur cette voie également alimentée par sa grande expérience d’historien et, de ses propres dires en riant, une bonne couenne dure.

Un retrait nécessaire

Mais pour un Bernard Thériault, il y a aussi un Denis Losier.

Le maire de Tracadie s’est totalement retiré des réseaux sociaux après quelques années très difficiles. L’élu y a essuyé plus que sa part de critiques, notamment durant son dernier mandat.

De son propre aveu, il pouvait passer de deux à trois heures par jour à répondre à ses détracteurs. Ce temps précieux et perdu aurait été davantage pertinent s’il avait été consacré à l’avancée des dossiers de la ville fusionnée, regrette-t-il.

«Ç’a été une aventure particulière. C’est très facile de te contester à travers les médias sociaux. Les gens peuvent y dire ce qu’ils pensent et t’attaquer. Il y a des hauts et des bas. Même si la majorité des commentaires sont positifs, il y a ce faible pourcentage d’interventions qui sont difficiles à gérer», dit-il au sujet de ses deux mandats à la mairie.

M. Losier a compris à la dure que ce n’était pas au maire de gérer ce qui se dit dans les réseaux sociaux, au point où il a craint un temps pour sa santé mentale. Maintenant, Tracadie a embauché un agent de communication par qui passe toutes les interventions.

«Ces commentaires négatifs affectent une vie personnelle, a-t-il pu constater. Moi, ça me dérangeait. On est sorti d’une campagne électorale où les propos étaient virulents avec des attaques pointues. Des gens s’en sont donné à cœur joie pour me dénigrer. Après cinq ans sur les réseaux sociaux, je n’avais plus l’énergie de continuer par rapport aux bénéfices que cela a pu apporter. J’ai payé le prix fort et j’ai assez donné.» n

«Il faut vivre avec son temps»

Pas question pour l’Association des municipalités francophones du Nouveau-Brunswick de gérer ce que les élus peuvent publier sur les réseaux sociaux. De toute façon, elle n’a pas ce pouvoir de taper sur les doigts d’un fautif.

Cependant, l’analyse de cet exercice et la réforme de la gouvernance locale du ministre Daniel Allain lui prouvent la pertinence de créer des postes d’agent de communication dans les futurs regroupements.

«La réforme va nous amener à nous pencher sur le côté des communications et la manière de publier nos bons coups, intervient le directeur général de l’AFMNB, Pascal Reboul. Les réseaux sociaux sont un outil de conscientisation citoyenne important. Il faut vivre avec son temps et les utiliser à bon escient.»

Selon lui, l’important est de trouver un sain équilibre entre ce qui est publiable et ce qui ne l’est pas. Il est conscient qu’exprimer ses pensées d’élus sur ces plateformes publiques peut être dangereux. Cela peut ouvrir la porte à certains citoyens mécontents ou encore se transformer en une forme de propagande politique des élus et candidats.

«Tout se gère par les réseaux sociaux aujourd’hui, peu importe la réforme municipale ou encore la COVID-19. Ça ne changera pas même si une municipalité devient plus grosse, mais ça accorde des responsabilités plus grandes, d’où la présence d’une personne qui va gérer les communications. Un bon réseau de communications est un grand avantage pour une municipalité. Ça donne de bons outils, de bons angles d’approche et de bonnes stratégies. On ne peut plus se passer des réseaux sociaux», dit M. Reboul.

«Un mal nécessaire»

Un mal nécessaire, concède l’ancien maire de Bathurst, Paolo Fongemie. Mais pour que le mal fasse justement moins mal, ça prend plus que deux tylenols; ça prend une stratégie, admet-il.

Fort présent sur les réseaux sociaux pendant ses mandats, M. Fongemie a quelque peu lancé la mode avec son homologue Cyrille Simard, à Edmundston. La Ville a d’ailleurs convié son directeur des communications de s’occuper spécifiquement de ce qui allait être publié sur ces plate-formes.

«On se met à nu et on devient une cible. On a eu notre part de commentaires négatifs avec le dossier des motards, le conflit de travail avec les employés municipaux ou encore les éoliennes à Anse-Bleue (Bathurst avait appuyé un promoteur). Mais on n’a jamais eu besoin de réévaluer notre politique, même si ça peut être difficile à lire parfois», soumet-il.

Mais il n’y a aucun doute: Bathurst a été stratégique dans l’utilisation des médias sociaux, affirme-t-il.

«C’est une façon de communiquer, de prendre position et d’être stratégique pour sonder l’opinion publique et pour nourrir l’opinion publique. En autant qu’il n’y a rien d’émotionnel, on peut adopter une approche posée et atteindre nos objectifs. Nous n’avons jamais bloqué des gens, même si parfois cela a pu déborder en carnaval d’insultes dans le conflit de travail ou de menaces avec les motards. Ces opinions, parfois maladroites, démontrent aussi l’envers de la médaille», poursuit M. Fongemie.

Si les élus comme lui peuvent se faire une carapace, il en est autrement des gens autour d’eux. La conjointe ou encore la famille rapprochée peuvent sourciller en lisant ces interventions, dit-il. La solution est toujours de garder une certaine retenue face aux propos exprimés, à son avis.

«Ce n’est pas évident pour un élu de naviguer dans ça. C’est parfois très émotionnel, surtout avec la pandémie. On doit faire attention de ne pas contribuer à la polarisation du discours. Aujourd’hui, les médias sociaux sont un mal nécessaire. On n’a pas le choix. On doit composer avec et y gérer sa propre santé mentale», fait part l’ancien maire de Bathurst.

Certes, les médias sociaux sont devenus un incontournable de la politique municipale, mais il y a moyen de contrôler efficacement le message, croit le maire de Shippagan, Kassim Doumbia.

La Ville a aussi eu ses ennuis avec la divulgation d’informations sur ces plate-forme par un conseiller récalcitrant au cours des années. Au point où il a été nécessaire de créer une politique d’utilisation qui vise avant tout à utiliser les médias sociaux comme source d’informations et non de débats publics.

«Ce ne sont pas tous les maires qui ont l’approche du maire de Caraquet. Il est actif car il a le temps de le faire puisqu’il est à la retraite. Les médias sociaux peuvent rejoindre une certaine tranche de la population qui n’a pas le loisir d’assister aux réunions publiques. C’est un bon outil, sauf que ça ne doit pas devenir un outil de division et de négativisme sur la place publique», observe le maire de Shippagan.

Une façon de joindre les citoyens et d’incarner la municipalité, selon Cyrille Simard

Cyrille Simard juge que son implication dans les réseaux sociaux lorsqu’il était maire d’Edmundston n’était qu’une continuité de ce qu’il avait toujours fait dans sa vie professionnelle et personnelle.

Il avoue que son aisance sur les Twitter et Facebook de ce monde l’a aidé à passer ses messages de façon efficace. Mais cela n’explique pas tout du virage numérique qu’a fait Edmundston pendant son mandat.

«C’est assez tôt que j’ai compris que dans la fonction de maire et de représentant d’un gouvernement municipal, l’aspect de la communication était un élément central. C’était particulièrement important, dans le genre de fonctions que j’avais, d’être le raconteur d’histoire en chef. Celui qui allait incarner la municipalité, la promouvoir et, en même temps, qui allait avoir une conversation authentique et directe avec les citoyens.»

M. Simard s’est aussi rendu compte que chaque plateforme avait son utilité. Alors que Facebook était l’outil de choix pour communiquer avec les citoyens, Twitter a été mis à profit pour faire passer des messages à l’extérieur de la région d’Edmundston et du Madawaska.

À cela s’est ajouté un blogue, la diffusion des réunions publiques sur Facebook et une bonification du site web de la Ville d’Edmundston pour vraiment intégrer la municipalité dans cette nouvelle ère du numérique et engendrer une plus grande participation de la population.

«Plus ça avançait, plus on voyait ses opportunités. Dans le cas des réunions du conseil, quand tu te rends compte qu’il n’y a pas grand monde qui y participe en personne, ça devient plate pour les élus (…) J’ai finalement proposé l’idée du Facebook Live et ç’a fait ses preuves, car on a souvent eu une quarantaine de personnes par réunion et parfois même plus.»

L’impact de ce changement de culture, davantage tournée vers les interactions en ligne a été considérable, s’est remémoré Cyrille Simard.

«Je me rappelle d’un moment où Mychèle Poitras (coordonnatrice des communications à la Ville d’Edmundston) me montrait un document qui parlait des villes les plus actives sur les réseaux au Québec et on était, toutes proportions gardées, en avance sur bien des villes à bien des niveaux.»

Selon M. Simard, cette plus grande preuve de transparence à l’aide des réseaux sociaux est parvenue à convaincre certaines personnes que les décisions des membres de la municipalité ne se prennent pas que dans l’ombre, à l’abri du regard du citoyen moyen.

Contrairement à d’autres élus qui ont été attaqués de façon plus virulente et qui ont dû prendre un recul des réseaux sociaux, M. Simard estime qu’il a été chanceux de ne pas avoir subi le même sort.

Ce dernier dit aussi avoir accepté les règles du jeu.

«Si tu es sur les réseaux sociaux, il faut que tu t’attendes qu’il y ait une réaction et qu’elle ne soit pas toujours positive. Il faut apprendre à être diplomate ou tout simplement se taire si on n’apporte rien au débat.»

«Quand je me mets dans les souliers des élus(es) qui ont reçu des attaques très personnelles et qui ont été victimes de bassesses incroyables, je pourrais comprendre qu’ils voudraient se retirer de cet environnement qui peut devenir toxique.»

M. Simard a toutefois confié que ses moments les plus difficiles se sont produits lors des quelques mois supplémentaires qu’il a occupés comme maire après l’annulation des élections municipales au printemps 2020.

«La pandémie m’a forcé à prendre un certain recul, car je me suis aperçu que je m’autorisais à aller plus loin que ce je faisais normalement dans certaines interactions. Sans vouloir me justifier, toute la campagne de désinformation, les regroupements obscurs qui avaient des gens de la région comme partisans ont été me chercher. Dans ces circonstances et avec la fatigue COVID, je suis allé assez loin dans certains cas.»

«Je reconnais que ç’a été contre-productif quand je l’ai fait.»

Une arme à deux tranchants

L’alliance entre les réseaux sociaux et la politique municipale est une arme à deux tranchants, évalue le chercheur universitaire Gilbert McLaughlin.

D’un côté, c’est un outil de communication très large qui surpasse les moyens traditionnels et qui touche directement les citoyens, constate-t-il. Cependant, ça peut devenir une bombe à retardement en raison de la prolifération et la polarisation des commentaires haineux, contrebalance-t-il selon ses recherches.

«Il faut avoir une carapace épaisse. Ici, on est encore chanceux, car les sujets qui mettent le feu se limitent aux attaques verbales de la part de mini-groupes qui font des dommages. Ce sont les minorités qui font l’histoire, qui sont les plus bruyantes, alors que la majorité silencieuse est assise dans son sofa. Mais en France ou en Angleterre par exemple, ça va jusqu’à des attaques physiques», soutient l’analyste originaire de Tracadie.

Récemment, M. McLaughlin a publié une étude démontrant que deux candidats sur trois avaient eu droit à des propos injurieux sur les réseaux sociaux pendant la dernière campagne électorale provinciale. Cette proportion est allée à un sur deux hors ligne, précise-t-il.

«Les gens semblent plus en confiance de dire ce qu’ils veulent en ligne, même si ce n’est pas anonyme. Ils ne sont pas en face de la personne. On remarque aussi que plusieurs commentaires ne viennent pas de leur circonscription, de leur quartier ou même de leur ville. Il n’y a pas de frontière sur internet», signale le chercheur, qui note que la situation réelle est probablement pire parce que plusieurs élus éliminent rapidement ces commentaires ou refusent carrément de s’afficher sur les réseaux sociaux.

M. McLaughlin félicite le gouvernement Trudeau de vouloir légiférer l’utilisation des réseaux sociaux afin d’enlever la haine et les menaces en ligne. Mais il se demande où sera fixée la ligne acceptable et comment sera-t-elle contrôlable.