Lina Haché sillonne les routes américaines avec son camion-remorque

Native de la Péninsule acadienne, Lina Haché est une camionneuse qui n’a pas peur de franchir de longues distances. Contrairement à Édith Butler, ce n’est pas la 20, mais les routes américaines qu’elle connaît par cœur.

Au moment de se parler, la camionneuse acadienne native de Notre-Dame-des-Érables faisait son lavage à un arrêt pour camionneurs en Oklahoma.

«Pis ça sent la pisse de vieux truckers. Tu veux savoir c’est quoi être camionneur, c’est ça!», témoigne-t-elle en riant.

«J’arrive du nord de Dallas. J’étais là hier et il faisait 24 ou 25 degrés. Mon corps n’était pas prêt à la chaleur, j’avais assez chaud!», raconte-t-elle, alors qu’il faisait -30 degrés Celsius comme température ressentie mercredi matin à Moncton.

Lina Haché travaille pour une entreprise de camionnage du Québec.

«J’ai essayé des compagnies néo-brunswickoises et il n’y a pas autant d’avantages. Puis, tu te fais moins prendre au sérieux lorsque tu es une fille au Nouveau-Brunswick, avoue-t-elle. Au Québec, on dirait qu’ils ont passé cette étape-là.»

Elle donne un exemple concret pour démontrer des stéréotypes toujours existants en 2022.

«J’ai une amie qui aura 21 ans cette année. Elle est toute petite, belle. Si elle veut travailler, je lui recommande fortement de venir au Québec. Quand elle a reçu son diplôme, elle a cogné à plusieurs portes. Soit ils disaient qu’elle n’avait pas assez d’expérience, soit elle a carrément fait rire d’elle», raconte l’Acadienne.

«Il y a des domaines où les mentalités ne changent pas. Dans le camionnage, ça ne change pas vite», ajoute-t-elle.

Lina Haché travaille pour l’entreprise Transport Jocelyn Bourdeau.

Au moment de lui parler mardi, son camion était vide et elle attendait pour une nouvelle destination. Après 70 heures actives, soit l’équivalent de deux semaines de travail, il faut arrêter 36 heures avant de rouler à nouveau.

Elle se retrouve souvent sur les routes de l’Oncle Sam. Elle va chercher différents produits qu’elle amène au Canada. Arrivée ici au pays, elle change de remorque et retourne de nouveau aux États-Unis.

«Ça peut être n’importe quoi. On a un contrat avec Bridgestone, ça fait qu’on amène souvent des pneus», affirme-t-elle.

Lorsqu’elle va travailler, Lina Haché part pour un mois. «Souvent, ils m’envoient me promener pas mal loin.»

D’ailleurs, elle se rend parfois jusqu’en Californie. À son retour à Paquetville, là où elle habite, elle prend une semaine de congé, parfois deux. «Ça dépend.»

Travailler en temps de pandémie

La camionneuse n’a pas de problème avec les formalités en rapport à la COVID-19. Elle rentre et sort du pays sans problème.

«Je pense qu’on devient moins sensible à ça, parce qu’on est dedans tout le temps. Par contre, au début de la pandémie, j’avais vraiment peur. Ils fermaient les truck stops et les aires de repos. Nous autres on avait besoin de faire nos petits besoins, imagine!»

Comme plusieurs autres camionneurs, elle a dû répondre à ses besoins élémentaires dans son camion alors que tout était fermé autour d’elle lors du premier confinement. Même chose pour la nourriture. Plusieurs commerces étaient fermés sur son itinéraire, alors elle espérait toujours, d’une fois à l’autre, arriver à temps au prochain magasin ouvert.

Elle a reçu ses deux premières doses de vaccin contre la COVID-19.«Aux États, je te dirais que les règles concernant la COVID sont beaucoup moins suivies.»

Elle fait remarquer qu’à l’endroit où elle se trouvait mardi, elle a seulement croisé trois personnes qui portaient un masque…

Une journée typique

Selon la camionneuse, après 11 heures de conduite, une période de repos de 10 heures est obligatoire aux États-Unis.

«C’est pour ça aussi que j’aime les États, parce qu’au Canada, c’est huit heures de repos pour 13 heures de conduite.»

Chaque jour commence avec sa ronde de sécurité de son camion. Elle évalue ensuite son trajet pour se rendre à destination, en essayant de contourner les bouchons de circulation.

«Je roule, roule, roule, dit-elle, jusqu’à tant que je me rende. Des fois, vu que la destination est loin, je roule toute la journée.»

Après avoir roulé 11 heures, elle ne peut pas se stationner n’importe où pour dormir. Elle doit prévoir d’avance où s’installer.

Seule avec elle-même

«J’ai tout le temps aimé l’aventure et j’ai un petit côté bohème, mais j’ai appris qu’il ne fallait pas trop parler avec les autres, pas trop de contact visuel non plus. J’ai des amis camionneurs qui vont se promener, qui vont marcher. Moi je ne me sens pas tout le temps en sécurité», avoue-t-elle.

Il y a bien sûr des bons côtés, parfois cocasses, dans la vie d’une camionneuse.

«Une fois, on a été arrêté cinq heures sur la 401 (route de l’Ontario) parce qu’un camion qui transportait des vaches avait eu un accident. La boîte s’était vidée, les vaches couraient partout. Les policiers essayaient de les rattraper, ils n’avaient pas le droit de les tirer, raconte-t-elle en riant. On ouvrait le CB (radio à ondes courtes) et les gars faisaient: meuuuhh!! Cinq heures de temps. Aussi, les automobilistes venaient nous voir, parce qu’ils pensaient qu’on avait des toilettes dans les trucks.» (rires)

Finalement, au moment de terminer l’entretien, Lina Haché venait d’apprendre qu’elle s’en allait à Jonesboro en Arkansas. «C’est juste à côté», dit-elle.