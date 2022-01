Un nouveau rôle au théâtre pour Gabriel Robichaud

Gabriel Robichaud jouera aux côtés de Florence Brunet dans la nouvelle pièce de Mishka Lavigne, Murs, coproduite par le Théâtre populaire d’Acadie et Créations In Vivo à Ottawa.

Cette nouvelle création se déploiera sous différentes formes en 2022 et 2023. Balado, lecture bonifiée et production complète sur scène figurent au programme. Auteure dramatique de renom établie dans la région d’Ottawa, Mishka Lavigne qui a écrit, entre autres, la pièce Copeaux, a remporté deux Prix littéraires du Gouverneur général dans la catégorie théâtre. Murs est une œuvre dramatique de science-fiction qui se déroule dans un monde post-apocalyptique. Au lendemain d’une épidémie qui tue presque toute la population, des survivants errent en quête d’un monde meilleur. La pièce met en scène quatre personnages, dont un frère et une sœur, qui seront incarnés respectivement par les comédiens acadiens Gabriel Robichaud et Florence Brunet. Ceux-ci partent à la recherche de leur père à Portland au Maine. Ils feront la rencontre d’un homme (Roch Castonguay) qui sort tout juste d’un hôpital psychiatrique et d’une femme (Manon St-Jules) qui les épaulera dans leur recherche. La pièce suit un peu les quêtes parallèles de ces gens-là et les mène jusqu’à Portland, relate Gabriel Robichaud.

L’homme de théâtre de Moncton raconte que Mishka Lavigne a commencé à écrire ce texte environ en 2013. Il a d’ailleurs participé à un laboratoire de création à Ottawa sur cette œuvre en 2016.

«C’est un texte qui a eu plusieurs vies et là, tout à coup, la possibilité de le produire existe pour de vrai. »

Les comédiens acadiens ont passé par un processus d’audition qui s’est déroulé cet automne. Si le sujet de la pièce paraît forcément faire écho à la situation pandémique actuelle, il reste que l’œuvre de la dramaturge navigue davantage dans la science-fiction et le genre apocalyptique, précise-t-il.

«On parle de quelque chose de quand même beaucoup plus virulent et violent comme épidémie. On est dans une déshumanisation quand même assez importante. Il y a beaucoup de décès et ceux qui restent sont appelés les loups donc ça peut donner une idée au niveau comportemental et le traitement qu’ils font des autres humains qui restent.»

L’auteure a commencé à écrire ce texte avant la pandémie.

«On est beaucoup plus dans un monde post-apocalyptique, j’allais dire à la Walking Dead, mais sans les zombies, au sens que la façon dont le monde et les gens sont affectés est beaucoup plus importante que dans d’autres situations qu’on pourrait voir.»

Gabriel Robichaud qu’on reverra bientôt au petit écran dans la dernière saison de la comédie À la Valdrague n’a pas joué dans une production théâtrale depuis la pièce Je cherche une maison qui vous ressemble de Catherine Allard. Il est ravi de revenir sur scène dans une œuvre de science-fiction. Un genre plutôt rare au théâtre.

«Chaque fois que j’ai l’occasion de jouer, j’embarque. Ceci dit, il y a aussi plusieurs raisons. Mishka Lavigne est une amie, c’est un texte que je connaissais, que j’aimais bien et qui a évolué depuis le moment où je l’ai travaillé. L’occasion de jouer ce personnage-là et d’aborder aussi un genre comme ça au théâtre, ce n’est pas quelque chose que j’ai souvent eu la chance de faire.»

Il ajoute que cette production lui permettra aussi de retrouver des gens de théâtre qu’il a côtoyés lorsqu’il vivait à Ottawa. La mise en scène sera assurée par Éric Perron. Ce sera aussi une première collaboration sur scène avec Florence Brunet qu’on a vue dans plusieurs productions au théâtre et à l’écran. À la fin février, ils enregistreront un balado avec la boîte de production Transistor Média, pour ensuite présenter une lecture bonifiée au TPA en mai. La production complète est prévue en 2023 à Ottawa.