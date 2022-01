COVID-19: deux autres décès et 126 hospitalisations dimanche

La Santé publique a signalé que deux personnes atteintes de la COVID-19 sont décédées, soit une personne âgée de 80 à 89 ans dans la zone 1 (région de Moncton) et une personne âgée de 70 à 79 ans dans la zone 6 (région de Bathurst).

De plus, 10 personnes se trouvent aux soins intensifs et 116 autres personnes sont à l’hôpital, ce qui porte à 126 le nombre total de personnes hospitalisées en raison de la COVID-19.

Parmi les personnes présentement hospitalisées, 74 ont été admises pour d’autres raisons que la COVID-19.

Parmi les personnes hospitalisées, 101 sont âgées de 60 ans ou plus. Six personnes sont sous respirateur artificiel. Trois personnes âgées de 19 ans ou moins sont présentement hospitalisées. La moyenne mobile du nombre d’hospitalisations sur sept jours est disponible sur le tableau de bord de la COVID-19.

Le nombre de travailleurs de la santé qui ont contracté le virus et qui s’isolent n’est pas disponible pendant la fin de semaine. Des renseignements à jour seront fournis lundi.

Les personnes qui ne sont pas vaccinées et celles qui ont reçu leur deuxième dose il y a plus de six mois continuent d’être les plus touchées, qu’il s’agisse du taux de personnes hospitalisées ou de celles qui se trouvent aux soins intensifs.

Les Néo-Brunswickois invités à prendre rendez-vous

Les parents et tuteurs d’enfants âgés de cinq à 11 ans sont priés de fixer un rendez-vous dès maintenant, si ce n’est pas déjà fait, pour que leurs enfants reçoivent leur première ou leur deuxième dose d’un vaccin contre la COVID-19.

«On s’attend à ce que les enfants retournent à l’école en personne d’ici la fin du mois, et ils bénéficieront grandement de la vaccination, a affirmé la médecin-hygiéniste en chef, Dre Jennifer Russell. Je demande à tous les parents qui ont des enfants dans ce groupe d’âges de fixer un rendez-vous pour que ces derniers reçoivent leur première dose s’ils ne sont pas vaccinés, ou leur deuxième dose s’ils y sont admissibles.»

Les enfants âgés de cinq à 11 ans qui ont déjà reçu leur première dose sont admissibles à recevoir leur deuxième dose, si au moins huit semaines se sont écoulées depuis qu’ils ont reçu leur première dose.

Les gens du Nouveau-Brunswick admissibles à recevoir une dose de rappel d’un vaccin contre la COVID-19 sont également invités à fixer un rendez-vous dès maintenant, alors que le nombre d’hospitalisations demeure élevé.

Toutes les personnes âgées de 18 ans et plus sont admissibles à recevoir une dose de rappel si cinq mois se sont écoulés depuis qu’elles ont reçu leur deuxième dose.

À ce jour, 62,3 % des personnes de 50 ans et plus admissibles ont reçu une dose de rappel.

Il est possible de fixer un rendez-vous en ligne pour les cliniques de vaccination offertes par le Réseau de santé Vitalité et le Réseau de santé Horizon. Toute personne qui n’est pas en mesure de fixer un rendez-vous en ligne ou qui a besoin d’aide peut composer le 1-833-437-1424

De nombreuses pharmacies de l’ensemble de la province offrent également des cliniques de vaccination, et il est possible de fixer un rendez-vous en communiquant avec elles directement.

Depuis le 10 janvier, plus de 44 000 personnes ont fixé un rendez-vous auprès des régies régionales de la santé afin de recevoir leur dose de rappel d’un vaccin à ARNm.