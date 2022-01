Le Nouveau-Brunswick remonte la pente démographique

Richard Saillant pense que le Nouveau-Brunswick a mieux lutté que prévu contre l’un de ses problèmes les plus graves: la démographie. L’économiste croit avoir beaucoup sous-estimé le potentiel de l’immigration dans la province en émettant des inquiétudes en 2016, dans un livre.

«Le portrait reste valable, affirme M. Saillant à propos de son ouvrage Deux Pays: Le Canada à l’ère du Grand Déséquilibre démographique. Le Nouveau-Brunswick fait partie d’un ensemble plus âgé que les provinces à l’ouest de la rivière des Outaouais. Il y a plus de retraités et des défis pour les services de santé.»

Le secteur des entreprises au Nouveau-Brunswick a ainsi perdu environ 12 000 travailleurs entre 2009 et 2019.

Le nombre de postes dans le secteur des soins de santé et de l’assistance sociale a en revanche augmenté d’un peu plus de 10 000, selon l’économiste.

«Bref, depuis maintenant une décennie, le moteur de la croissance du Nouveau-Brunswick [est] le vieillissement démographique,

a analysé M. Saillant. La solution la plus prometteuse s’applique à toutes les collectivités: l’immigration.»

Il a listé trois raisons de l’appliquer: renforcer le tissu industriel et l’exportation, répondre aux besoins de la population âgée et réduire la dépendance au gouvernement fédéral.

L’immigration bondit

Or, le solde migratoire est passé de 216 en 2001-2002 à 7900 en 2020-2021, selon Statistique Canada. Il était même de 13 000 entre le quatrième trimestre de 2020 et le troisième trimestre de 2021.

M. Saillant l’explique notamment par un afflux de 5400 Canadiens d’autres provinces, surtout de l’Ontario.

«C’est du jamais vu depuis les années 1970», s’exclame l’économiste.

Il y a eu de plus un afflux exceptionnel d’environ 8000 étrangers.

«C’est une explosion incroyable, à cause d’une double cohorte d’étudiants internationaux [certains ayant dû étudier à distance en 2020], de nombreux travailleurs temporaires et une immigration permanente à son niveau prépandémique», précise M. Saillant.

Résultat, la population néo-brunswickoise a bondi de plus de 11 000 personnes entre le quatrième trimestre de 2020 et le quatrième trimestre de 2021, pour atteindre 794 000 individus.

À titre de comparaison, elle avait augmenté de 34 000 habitants entre le quatrième trimestre de 2001 et le quatrième trimestre de 2020, selon Statistique Canada.

«Les Ontariens continueront-ils d’affluer en si grand nombre à l’avenir? Comme la pandémie a démontré l’efficacité du travail à domicile pour de nombreux types de professions, cela est fort possible», a noté M. Saillant.

Il croit aussi que l’immigration internationale pourrait continuer à contribuer autant à la croissance de la population qu’entre octobre 2020 et septembre 2021.

«Le Nouveau-Brunswick a encore des problèmes pour accueillir les immigrants en zones rurales et donc dans les régions francophones de la province», constate toutefois M. Saillant.

Il met en cause un manque de logements à Campbellton, Caraquet, Saint-Quentin et Richibucto, par exemple, qu’il estime plus difficile à régler qu’à Moncton. Il craint à ce propos que les plus pauvres pâtissent de la croissance démographique du Nouveau-Brunswick.

Progrès économiques

M. Saillant juge que les gouvernements de la province ont appliqué en grande partie les solutions qu’il a prescrites en 2016 pour contrer les effets négatifs du vieillissement de la population, outre l’ouverture à l’immigration.

Le gouvernement de la province a haussé la partie provinciale de la taxe de vente harmonisée (TVH) de 8% à 10% à compter du 1er juillet 2016, faisant passer le taux global de 13% à 15%. Il a ainsi gagné 200 millions $ par an en revenus supplémentaires.

«On a contenu les pressions sur les dépenses publiques», ajoute l’économiste.

Il juge enfin que la force du Nouveau-Brunswick, en tant que territoire périphérique, est constituée par ses ressources naturelles avant tout (forêt, mer, champs, etc.).

«On l’a fait comme on l’a pu», lâche M. Saillant à propos de leur exploitation, en pensant au moratoire sur l’extraction du gaz de schiste et à l’échec du projet d’oléoduc Énergie Est.

M. Saillant critique en revanche le gouvernement fédéral qui évite de fixer ses transferts en santé en fonction de la proportion des personnes âgées dans les provinces, ce qui bénéficierait au Nouveau-Brunswick.

Déficit de naissances

Il y a eu 1782 décès de plus que de naissances en 2020 – 2021 au Nouveau-Brunswick. Ce déficit démographique dure depuis 2015 et pourrait continuer jusqu’en 2200, selon un document gouvernemental.

Les femmes de la province pouvaient en effet s’attendre à mettre 1,4 enfant au monde en 2020, un taux en baisse alors que le renouvellement naturel des générations s’effectue à partir de 2,1.

«De nombreux facteurs interreliés peuvent expliquer une variation de la natalité», a indiqué la professeure de démographie à l’Université de Montréal, Solène Lardoux.

«L’instauration des Centres de la petite enfance a pu être un facteur d’augmentation de la fécondité au Québec, mais non le seul, puisque quelques années plus tard le nombre de naissances baissait à nouveau, alors que ces garderies existaient toujours», a-t-elle illustré.

La professeure a en revanche constaté que la baisse de la natalité au Nouveau-Brunswick pouvait s’expliquer par le nombre de femmes en âge de procréer et l’intensité de leur fécondité. Celles de 25 à 34 ans, dont le taux de fécondité est le plus élevé, sont moins nombreuses que celles de 35 à 44 ans.

L’immigration est donc nécessaire au Nouveau-Brunswick pour combler le déficit démographique, mais aussi pour augmenter l’effectif des mères potentielles. Les nouveaux arrivants canadiens ont tous les âges tandis que les étrangers ont moins de 50 ans pour la plupart.