Le Parc communautaire de Cocagne se distingue sur la scène nationale

Le Parc communautaire de Cocagne vient d’être reconnu par le programme «Des espaces verts plus verts» (Greener Greenspace) de la Société pour l’entretien biologique des terres urbaines.

«C’est encourageant, c’est sûr» affirme le coordonnateur de programme pour le Groupe de développement durable du pays de Cocagne, Serge LaRochelle. Le fait que c’est reconnu au niveau national devient intéressant. On reconnaît des projets semblables qui se font ailleurs au pays.»

Dans sa lettre, le comité d’évaluation du programme a particulièrement apprécié la conception du parc pour soutenir l’adaptation aux changements climatiques. Ce comité a aussi été impressionné par l’invitation faite à la communauté de se renseigner sur les solutions basées sur la nature à l’érosion des berges et sur les principes de la restauration écologique.

Le Parc communautaire de Cocagne fait partie du complexe aréna-marina, à l’entrée ouest de la communauté. Il présente une variété d’espèces indigènes et patrimoniales. Le projet a été initié par le Groupe de développement durable du pays de Cocagne.

«Dans la conception de ce nouveau parc, deux aires ont été identifiées comme étant des aires naturelles, explique Serge LaRochelle. Pendant une couple d’années, ce qu’on faisait, c’était de voir et de comprendre la flore qui existe naturellement sur le site, avec un peu d’inventaire. On a fait un petit peu de plantation, mais c’était très minime.»

«Du fait qu’on a voulu intégrer ces endroits naturels dans notre parc, et les étapes qu’on a pris pour rehausser, restaurer les habitats naturels, cette reconnaissance-là nous encourage à en faire plus en utilisant cette même méthode ailleurs sur le site, mais ailleurs dans la communauté aussi», explique Serge LaRochelle.

L’année dernière, le groupe a fait partie d’un projet appelé «Les côtes vivantes» dont l’idée était de naturaliser les rives, en termes de contrôler la sédimentation et l’érosion, ramener les habitats, etc. «Dans ce contexte-là, il y a eu une reconnaissance de la part de cette organisation», exprime le coordonnateur.

«La connexion est venue avec le groupe qui a parrainé notre projet de côtes vivantes. Ce groupe s’appelle Helping Nature Heal», a expliqué M. LaRochelle.

Le public a été invité à participer à la construction et à apprendre les méthodes d’atténuation de l’érosion des berges basées sur la nature ainsi que les principes de restauration écologique tels que la construction du sol et la création d’habitats. Le parc a été conçu pour absorber l’eau, fournir un habitat et comprend des éléments tels que des bermes et un jardin pluvial pour réduire le ruissellement.

La Société pour l’entretien biologique des terres urbaines est décrite comme la plaque tournante canadienne pour l’accréditation, les nouvelles et ressources en matière d’entretien écologique des terres. Selon le site web de l’organisme, il a été formé en réponse au besoin croissant de pratiques d’entretien des terres écologiquement responsables.

Le programme associé, Des espaces verts plus verts, est pour reconnaître l’entretien écologique des terres des espaces verts urbains.

L’objectif du programme est de présenter des exemples d’entretien des terres axés sur l’écologie afin d’inspirer les autres et de faire évoluer le mouvement à travers le Canada.