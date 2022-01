Le réchauffement des eaux du golfe du Saint-Laurent force certaines espèces à s’adapter

Le réchauffement climatique a poussé les eaux du golfe du Saint-Laurent à atteindre des températures records en 2021. Si les changements permettent à certaines industries de pêche, comme celle du homard, de connaître de bonnes années, ils en forcent d’autres à s’adapter.

Le réchauffement affecte tous les niveaux du golfe, que ce soit les eaux de surface, les couches intermédiaires et les eaux profondes, a révélé la semaine dernière Peter Galbraith, chercheur en océanographie physique chez Pêches et Océans Canada.

Les changements ont un impact sur la vie aquatique, mais ce qui est mauvais pour une espèce peut être bon pour une autre.

«Toutes les espèces ont des températures préférées dans lesquelles elles vont mieux survivre. Quand l’environnement change, les espèces essaient de se déplacer pour se maintenir dans ces températures», explique Lyne Morissette, biologiste et spécialiste du fonctionnement des écosystèmes et des mammifères marins, basée au Québec.

Il y a plusieurs années, le homard était abondant dans le golfe du Maine, dans le nord-est des États-Unis. Par contre, les eaux de la région figurent parmi celles qui se réchauffent les plus rapidement au monde et en raison des changements climatiques, le crustacé a commencé à se déplacer tranquillement vers le nord, où les conditions sont plus optimales pour sa survie.

«Il y en a de moins en moins là-bas et de plus en plus chez nous. C’est une bonne nouvelle pour les pêcheurs de homard.»

Par exemple, l’an dernier, à plusieurs endroits de la Péninsule acadienne, de nombreux pêcheurs ont rapporté des prises impressionnantes, soit 1500 livres et plus par jour.

Dans le cadre de ses recherches, Lyne Morissette s’intéresse notamment aux baleines noires de l’Atlantique Nord, une espèce menacée d’extinction. Chaque printemps, les baleines noires se rendent dans le golfe du Saint-Laurent pour trouver leur nourriture préférée, le calanus, un type de plancton.

«C’est une grosse espèce qui mange quelque chose de pratiquement microscopique.»

Par contre, leur présence dans le golfe du Saint-Laurent au printemps complique la vie des pêcheurs de crabe des neiges. En réaction à cette situation, le gouvernement fédéral a mis en place plusieurs mesures pour les protéger, comme la fermeture de quadrilatères de pêche lorsqu’une baleine noire est détectée.

«Le réchauffement n’affecte pas l’espèce en tant que telle, car les baleines noires passent l’hiver au large de la Floride, donc ce n’est pas l’eau chaude qui les dérange. Par contre, elles viennent vers le nord et les eaux canadiennes pour trouver de la nourriture, qui elle, se déplace vers le nord en raison du réchauffement climatique. C’est pour ça qu’il y a plus de baleines dans le golfe et ça vient avec les défis de coexistence avec les pêcheurs et le transport marin qu’on connaît depuis quelques années.»

Le golfe du Saint-Laurent n’est pas le seul cours d’eau majeur qui se réchauffe. Une étude publiée récemment dans la revue scientifique Advances in Atmosperic Sciences démontre que tous les océans ont subi des records de chaleur en 2021 pour une troisième année consécutive. «Même s’il y a de grands cycles climatiques avec des phases de réchauffement et des phases de refroidissement, présentement, on est toujours dans le réchauffement et on bat des records année après année. C’est le cas dans le golfe du Saint-Laurent, mais aussi à l’international. Normalement, 2021 devait être une année plus froide, mais des records ont quand même été battus. Ce ne sont plus des cycles lorsque ça va dans un sens seulement. En ce moment, c’est le réchauffement et ça va très vite. Il y a des enjeux pour les espèces, mais nous aussi, parce que nous dépendons également de ces écosystèmes.»

En raison du changement de température de l’eau, plusieurs espèces ont tendance à migrer vers le nord, même s’il s’agit d’un déplacement de quelques centimètres par année.

«Le problème est que le nord a une limite, et à un moment, les espèces ne pourront plus aller plus loin. Dans l’immédiat, elles se déplacent, mais il y a des généticiens qui mènent des études pour voir comment les espèces évoluent pour s’adapter et être plus tolérants. À la fin du jour, ce seront les plus tolérants à la température qui vont survivre.»