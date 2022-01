Mesures d’urgence: Grande-Digue et Acadieville, des cas exceptionnels

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Afin de veiller au bien-être de tous les résidents de Grande-Digue, Shediac-Bridge et Shediac-River lors d’événements exceptionnels, l’édifice Notre Centre de Grande-Digue sera utilisé comme centre d’accueil pour sinistrés.

Lors d’un sinistre, d’une urgence ou d’une panne de courant qui dure plus de 24 heures, une décision sera prise par un comité, par l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick ou par le ministère de l’Environnement et Gouvernement locaux concernant l’ouverture de Notre Centre et le service offert.

Cet édifice deviendra ainsi accessible pour aller se réchauffer, se procurer de l’eau, s’abriter d’une chaleur extrême ou pour recharger son cellulaire. Dans certaines circonstances, un service de repas ou même d’hébergement pourrait être offert.

Le coordonnateur de la gestion régionale des urgences pour la région de Kent, Roger Pitre, affirme toutefois que les Districts de services locaux ne sont pas tenus d’avoir un plan d’urgence. La communauté de Grande-Digue et ses environs sont une exception, de même que Acadieville qui possède aussi son propre centre communautaire.

«En fait, ils n’ont pas de plan d’urgence. Ils tombent sous le plan régional de la province, car ils sont dans un lieu non-incorporé», explique le coordonnateur des mesures d’urgence.

«Ça été évalué par la Croix-Rouge», précise M. Pitre en parlant d’Acadieville, tout comme c’est le cas pour Notre Centre à Grande-Digue. «Ils ont été au-delà de ce qui était demandé. Chapeau à eux», dit-il.

Autrement-dit, les endroits incorporés sont sous la responsabilité des municipalités. «Pour les autres, ça tombe sous la responsabilité des districts de services locaux, et de moi comme coordonnateur de mesures d’urgence», précise Roger Pitre.

«Avec la réforme municipale qui s’en vient, je pense qu’il va y avoir des changements», indique le coordinateur des mesures d’urgence. La plupart des communautés se retrouveront sous un plan d’urgence municipal.

M. Pitre confirme que toutes les municipalités de la région de Kent ont un plan d’urgence. S’il fallait intervenir, il y aurait un centre d’accueil au nord de la région de Kent, soit au Centre Kent-Nord Imperial à Richibucto, et un au sud situé dans le Centre JK Irving de Bouctouche. «La population sera couverte par un plan de quelque sorte», précise le porte-parole.

Selon l’organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick, les communautés et leurs résidents ont un rôle essentiel à jouer avant, pendant et après la situation d’urgence.

En vertu de la Loi sur les mesures d’urgence, toutes les régions constituées au Nouveau-Brunswick sont tenues d’avoir un plan de préparation aux situations d’urgence.

Pour la présidente de la Commission des services régionaux de Kent, Pierrette Robichaud, cette situation fait suite à la tempête de verglas survenue en 2017 au Nouveau-Brunswick.

«Ç’a ouvert les yeux à beaucoup de gens. On en parle beaucoup à la commission», affirme Pierrette Robichaud.