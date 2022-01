COVID-19: des barrières supplémentaires aux apprenants adultes

L’impact qu’ont eu les mesures sanitaires du gouvernement du Nouveau-Brunswick sur l’apprentissage des enfants d’âge scolaire est bien documenté. Cependant, qu’en est-il des adultes qui se retrouvent dans des programmes d’apprentissage destinés à l’obtention d’un diplôme du secondaire?

L’organisme Éducation des adultes du Nord-Ouest (EDANO) a comme mandat d’aider les adultes à cheminer vers l’obtention de leur diplôme du secondaire.

Selon la directrice générale, Roxanne Lagacé-Lang, les défis des apprenants adultes et de leurs enseignants sont, à certains égards, similaires à ceux que l’on retrouve en milieu scolaire.

«Notre personnel enseignant est fatigué des mesures restrictives qui reviennent constamment. Il y a de la frustration qui s’est installée. Nos apprenants aussi sont tirés à gauche et à droite avec ces mesures.»

Normalement, l’organisme, qui offre des services du Haut-Madawaska jusque dans la région de Grand-Sault, est en mesure d’offrir un modèle hybride de cours virtuels et en présentiel.

La phase 3 du plan provincial de la COVID-19 est toutefois venue mettre un frein à tout cela.

Selon Mme Lagacé-Lang, la problématique engendrée par l’annulation des cours en personne au profit de l’enseignement en ligne est exacerbée par le fait que bien des clients du centre doivent composer avec des troubles d’apprentissage.

«Il y a une raison qui explique pourquoi ils travaillent pour se rendre au GED (Tests d’évaluation en éducation générale. Ils ont lâché l’école à un certain moment de leur vie. Souvent, c’était en raison de difficultés à l’école qui étaient trop grandes.»

En plus des difficultés d’apprentissage, la situation familiale de certains les empêche de bien travailler à la maison.

«Il y en a là-dedans, autant chez nos clients que du côté des enseignants, qui ont des familles, des enfants. Ils doivent composer avec plusieurs choses, comme le fait que leurs enfants doivent faire l’école à la maison. C’est toute une gymnastique.»

Des problèmes d’ordre technique, comme l’accès à une connexion internet de qualité, font aussi partie des barrières à l’apprentissage de certains de ces adultes.

Julie Garneau est enseignante chez EDANO. Même si le moral de ses élèves demeure somme toute bon, elle avoue que ces barrières à l’apprentissage peuvent parfois apporter certains inconvénients.

«C’est sûr qu’il y en a qui sont moins familiers avec les technologies, alors c’est beaucoup de répétitions. Souvent, il faut que je les appelle pour leur expliquer. On perd beaucoup de temps avec ça, mais ça peut leur venir en aide à la longue de savoir comment bien utiliser ces outils.»

Mme Garneau reconnaît que la clé pour passer au travers de ces périodes plus difficiles est d’avoir un bon horaire.

«J’ai deux enfants à la maison alors je dois enseigner à mes apprenants en plus d’aider mes enfants avec leurs réunions avec leurs profs. Il faut savoir où s’enligner.»

Actuellement, 70 personnes se servent du service offert par le Centre Éducation des adultes du Nord-Ouest. La directrice générale avoue que le centre a perdu quelques clients, au cours des deux dernières années, en raison de la pandémie.

«On espère pouvoir les ravoir une fois la pandémie terminée.»

Malgré tout, les quelque 70 clients de l’organisme continuent de déployer les efforts nécessaires afin de décrocher leur diplôme éventuellement.

«Dans ce groupe-là, tout semble bien aller. Il y en a quelques-uns sur le respirateur artificiel par moments, mais ça va bien pareil», a indiqué Mme Lagacé-Lang.

«Dans mon cas, ça va assez bien. Oui, il y a des bouts un peu plus “rough” qui prennent plus de temps et d’organisation, mais, avec les outils qu’on a, on se débrouille bien», a ajouté Mme Garneau.

Les deux femmes s’entendent toutefois sur un fait : rien ne viendra remplacer la bonne vieille classe en personne.

Au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, la formation secondaire se poursuit, mais dans un contexte particulier, indique Pierre Clavet, doyen de l’École du développement professionnel et directeur de la formation continue.

Mis à part dans certains contextes spécifiques, l’enseignement est à distance pour le moment.

Tout comme le cas de l’EDANO, certains étudiants ont des défis surtout du côté familial,car certains ont des enfants et doivent composer avec la formation de ceux-ci en ligne.

«On a des services disponibles pour appuyer nos étudiants. Nos enseignants essaient aussi d’être créatifs afin de continuer à offrir une formation de qualité malgré tout», a mentionné M. Clavet.

Comme le programme se déploie de façon continue, la pandémie n’a pas eu trop d’effets sur la participation des apprenants, a-t-il assuré.

«On peut débuter la formation à n’importe quel moment de l’année. C’est une approche plus personnalisée, alors ça en demande plus du côté des enseignants, mais ça fonctionne bien tout de même. On sait que ce n’est pas facile pour personne, mais on offre le soutien que l’on peut», a expliqué Pierre Clavet.