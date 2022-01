Le ministre Cardy ne s’engage pas à permettre un retour en classe le 31 janvier

Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy, a confirmé lundi lors d’un point de presse qu’il visait toujours un retour en présentiel des élèves pour la semaine prochaine.

«Malgré toutes les précautions que nous prendrons, il y aura plus de cas de COVID-19 dans nos écoles en raison du variant Omicron. L’objectif n’est pas de ne pas avoir de cas, mais d’en contrôler le nombre autant que possible. Mais il est important pour les élèves de recevoir une éducation en personne.»

À moins d’un revirement de situation, ce qui n’est pas exclu a prévenu le ministre Cardy, les élèves de la province seront de retour en classe dès le lundi 31 janvier.

La décision du retour à l’école sera officialisée plus tard dans la semaine. Elle sera basée, selon M. Cardy, sur les recommandations de la Santé publique.

La grande majorité des élèves de la province n’ont pas mis les pieds à l’école depuis le congé des Fêtes en décembre dernier en raison de l’explosion des cas de COVID-19 liée au variant Omicron.

Seuls quelques élèves considérés «plus vulnérables» – pour qui l’enseignement virtuel n’est pas une option pour différents facteurs – ont pu assister à leurs cours en présentiel à raison de quelques heures par semaine. Sinon pour le reste, ils ont entamé, lundi, leur troisième semaine d’enseignement virtuel (en ligne).

«Nous savons que l’apprentissage à distance n’est pas l’idéal – ni pour les élèves ni pour les familles -, mais cela était nécessaire pour ralentir la transmission du virus et permettre à notre système de santé de demeurer fonctionnelle», a souligné d’entrée de jeu le ministre Cardy.

Celui-ci a profité du point de presse pour dévoiler les grandes lignes de son plan de retour en classe.

Le port du masque restera obligatoire à l’intérieur en tout temps pour les élèves et le personnel enseignant, à l’exception bien entendu pour boire ou manger. Chez les élèves du secondaire, le masque sera également exigé à l’extérieur.

Le ministre prévient par ailleurs les parents que la tolérance sur la façon de porter le masque sera moins grande. Ils devront être bien ajustés, le nez et la bouche doivent être couverts. Les parents devront veiller à ce que la qualité des masques soit adéquate. Il est suggéré d’utiliser des masques à trois épaisseurs (de type chirurgical) plutôt que ceux en tissus.

Au sein du groupe des maternelles à la 8e année, les classes bulle demeureront en place. Le chant et l’utilisation des instruments à vent dans les cours de musique continueront d’être restreints. La vaccination reste aussi obligatoire chez les 12 ans et plus qui souhaitent participer à des activités parascolaires.

Dépistage

Le programme de dépistage rapide quotidien instauré avant les Fêtes est mis en veille pour le moment, notamment en raison de la disponibilité limitée des trousses. Les familles auront la responsabilité de rapporter si leur enfant est atteint du virus ou s’il a un ou des symptômes. Les écoles et le ministère se chargeront, ensuite, de diffuser l’information à plus grande échelle.

«Nous avons besoin de la collaboration des Néo-Brunswickois, que chacun joue son rôle et respecte les directives de la Santé publique afin que nos élèves puissent reprendre l’apprentissage en personne la semaine prochaine», a prévenu le ministre.

Ventilation

Au cours des dernières semaines, le ministère et un groupe de travail se sont penchés sur la qualité de la ventilation dans les établissements scolaires, le virus de la COVID-19 étant hautement transmissible par voie aérienne.

Le groupe s’est penché sur l’efficacité des systèmes de ventilation avec filtration à haute efficacité (HEPA), en particulier les unités portatives dans les salles de classe. Le rapport du ministère ne relève aucune preuve directe que la filtration HEPA contribue à réduire de façon significative la transmission de la COVID-19, non plus, à l’inverse, qu’elle contribue à sa propagation. Il considère néanmoins qu’elle constitue une couche de protection additionnelle si bien utilisée.

«La distanciation physique, le port du masque et le fait de rester à la maison si on a des symptômes demeurent les solutions préventives les plus efficaces», a rappelé le ministre.

La province procédera ainsi à l’achat de 2000 unités portatives au coût de 3 millions $. Ces unités devraient être installées dans une soixantaine d’écoles sans ventilation mécanique intégrée d’ici lundi prochain. Advenant qu’il y ait des délais à ce chapitre, cela ne retardera pas le retour en classe pour autant.