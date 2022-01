Miss Jetset 2022: Céline Ouellette s’approche de son but

Céline Ouellette de Saint-Léonard a accédé à la troisième ronde du concours Miss Jetset 2022.

Si elle remporte le concours, Mme Ouellette mettra la main sur 50 000$, en plus de figurer sur la page couverture du magazine Jetset.

Pour le moment, la femme du Madawaska occupe la première position dans son groupe. Si elle parvient à y demeurer au terme du vote en ligne, elle obtiendra son laissez-passer pour les quarts de finale.

«Ça continue de me surprendre, car j’ai appliqué pour le “fun” et je ne pensais même pas faire la première ronde. Là, je suis rendue en troisième ronde et ça va bien. La population du Nord-Ouest a beaucoup aidé.»

Si elle se rend jusqu’au bout, Céline Ouellette versera 25 000$ à la Fondation Cœur d’Amélie qui veille au bien-être des enfants et de la jeunesse de quatre façons, soit l’éducation (incluant les bourses d’études), les sports et loisirs, l’implication communautaire et la sécurité alimentaire.

Cette fondation a été créée en mémoire de la fille de Mme Ouellette, Amélie Akerley, cette jeune adolescente de 14 ans décédée à la suite d’un accident de la route en août 2017.

Pour aller chercher le plus de votes possible, la mère de famille demande le soutien de la communauté et des gens d’affaires. En plus du vote quotidien gratuit dont tout le monde peut se prévaloir, chaque vote supplémentaire se traduit en un don à la Fondation B+, organisme américain qui amasse des sous pour venir en aide aux enfants atteints de cancer, ainsi que leurs familles.

«Il y a des journées où le vote est doublé alors j’encourage les gens à aller voter davantage à ces moments-là. Si je veux me rendre en finale, c’est sûr que je vais avoir besoin de l’aide des gens et des entreprises.»

Les gens qui souhaitent voter peuvent le faire en se rendant au : https://miss.jetsetmag.com/2022/celine-ouellette