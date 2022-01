Moncton: érosion des berges le long de la rivière Petitcodiac

La Ville de Moncton devra procéder à l’enrochement d’un tronçon de 210 mètres des berges de la rivière Petitcodiac afin de protéger l’infrastructure du parc du Mascaret, au centre-ville.

Grâce au projet de restauration de la rivière Petitcodiac, ce cours d’eau retrouve une partie de sa splendeur d’antan et s’élargit. La situation cause toutefois un certain nombre de défis à la Ville de Moncton.

D’après Dan Hicks, directeur des opérations des parcs de la Ville de Moncton, les berges de la rivière ont connu une importante érosion dans le secteur du parc du Mascaret à partir de 2010 lors de l’ouverture des vannes du pont-jetée.

À l’époque, environ 30 mètres séparaient les berges de la rivière et le belvédère du parc du Mascaret.

«En l’espace d’un an ou deux, on a perdu près de 13 mètres et l’année prochaine, on prévoit qu’il y aura encore environ 7 mètres d’érosion», explique M. Hicks.

Aujourd’hui, la rivière cause un effritement de la fondation du belvédère du parc. Une inspection a aussi révélé que plusieurs des garde-corps qui longent le sentier en bordure de la rivière commencent à s’affaisser.

Afin de protéger l’infrastructure du parc et le sentier du centre-ville, la municipalité devra donc procéder à l’enrochement d’un tronçon de 210 mètres de berges de la rivière.

En 2019, la municipalité a effectué des travaux d’enrochement sur une centaine de mètres de berges entre le 50, boulevard l’Assomption et le parc du Mascaret.

Des travaux stoppés en 2013

Il y a bientôt neuf ans, le conseil municipal a demandé à la province de cesser des travaux d’enrochement qu’elle souhaitait effectuer dans le secteur que la Ville de Moncton doit aujourd’hui protéger.

Fredericton souhaitait alors dépenser 430 000$ afin de protéger les berges de ce tronçon de la rivière puisqu’elle considérait qu’elles étaient vulnérables à l’érosion, un avis qui était partagé par les ingénieurs de la Ville. Les élus municipaux préféraient toutefois attendre de voir si la rivière reprendrait son cours naturel avant de procéder aux travaux. Ils avaient aussi accepté de porter la responsabilité de toutes conséquences découlant de l’abandon des travaux.

Nicole Melanson, une ancienne gestionnaire des communications de la Ville de Moncton, dit être déçue que la municipalité n’ait pas écouté l’avis des experts en 2013.

«Toutes les études, réalisées par des scientifiques en hydrologie, étaient claires, on savait ce qui allait se produire à long terme, déplore-t-elle. Les élus ont plutôt voté avec leur cœur, ce que je peux respecter dans certaines circonstances, mais la décision n’a pas été prise en s’appuyant sur la science.»

Cette décision, se désole Mme Melanson, fait aujourd’hui en sorte que les travaux coûteront plus cher aux contribuables. En plus de devoir payer l’enrochement, la municipalité devra aussi débourser les frais associés à la réparation du belvédère du parc du Mascaret.

Même s’ils avaient accepté d’assumer la responsabilité de ne pas enrocher les berges du centre-ville en 2013, les élus municipaux espèrent néanmoins que le gouvernement provincial accepte aujourd’hui de payer une partie de la note pour ces travaux. La municipalité enverra bientôt une demande officielle à la province, confirme Dan Hicks.

«Si les travaux avaient été faits en 2013, on n’en serait pas là aujourd’hui et ce serait un projet de moindre envergure, mais on ne connaît pas encore sa valeur, précise-t-il. L’enrochement devrait toutefois régler les problèmes d’érosion dans ce secteur.»