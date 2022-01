Près du tiers de l’école Marie-Gaétane de Kedgwick inondé en raison d’un bris de canalisation

Les élèves de l’école Marie-Gaétane de Kedgwick pourraient bien voir leur retour en classe être repoussé, l’édifice ayant été le théâtre d’un important dégât d’eau.

À une semaine d’un éventuel retour en classe, les élèves de cette école du Restigouche-Ouest ont appris, lundi, qu’une partie du premier étage – celui des 4es à 7es année – a été inondée au courant du weekend. Le coupable? La canalisation d’un gicleur aurait cédé en raison, croit-on, du froid intense.

L’incident est survenu samedi après-midi. Bien qu’il ait été détecté rapidement en raison du déclenchement du système d’alarme, les dégâts sont considérables.

«Quand on est entré dans l’école, on n’a pas vu tout de suite l’eau, on croyait en une fausse alarme. Puis quand on est arrivé dans le corridor, on a vu une rivière», raconte la directrice de l’établissement, Hélène Savoie-Chouinard.

La classe sous laquelle était située la canalisation défectueuse serait une perte totale, l’eau ayant grimpé à plus d’un pied de hauteur. Les dommages ne s’arrêtent malheureusement pas là. L’eau s’est également frayé un chemin dans les corridors, dans les bureaux de l’administration, à la cafétéria, à l’entrée principale et à l’intérieur d’autres classes de cet étage.

«Par endroit, l’accumulation aurait frôlé les deux pouces. On risque donc de devoir refaire des sections de murs. La dernière chose que l’on voudrait, c’est qu’il y ait de la moisissure qui s’infiltre là-dedans. Disons qu’en pleine pandémie, et tout juste à l’aube du retour en classe, on se serait bien passé de ça», ajoute la directrice, estimant que le tiers de son établissement est touché.

Au cours du weekend, des équipes se sont affairées à enlever l’eau dans l’école. Mardi, une autre équipe spécialisée en sinistre est attendue afin de sécher l’endroit adéquatement.

Cet incident risque de retarder le retour en classe d’une partie de la clientèle de l’école. Déjà cette semaine, l’enseignement en ligne a été repoussé jusqu’à jeudi pour les élèves de la 4e à la 7e année afin de permettre aux enseignants de faire l’inventaire des pertes.

«On est en réflexion sur ce que l’on va faire pour le retour en classe prévue la semaine prochaine, car les rénovations vont certainement prendre du temps, plusieurs semaines même. Il va falloir faire des plans, différents scénarios. Pour le moment, on est en mode gestion de crise, on attend après les entrepreneurs afin d’évaluer l’étendue des dégâts», poursuit Mme Savoie-Chouinard.

Au sein du District scolaire francophone Nord-Ouest, on se dit extrêmement attristé par la situation.

«À ce moment-ci, on ne connaît pas encore toute l’ampleur de la situation, mais on sait que c’est majeur. Il y a eu beaucoup d’eau, beaucoup de dommages», souligne son directeur général, Luc Caron.

Lui non plus ne sait pas quel sera l’impact de ce sinistre sur la rentrée scolaire des jeunes de Kedgwick. Le retour à l’école sera-t-il décalé? Et si oui de combien de temps? Est-ce que les établissements scolaires de la communauté voisine (Saint-Quentin) pourraient venir en appui, un peu comme Dalhousie l’avait fait il y a quelques années à la suite de la découverte de problèmes structuraux à la polyvalente de Campbellton?

«Il va falloir s’asseoir avec la direction de Marie-Gaétane pour établir un plan de match», ajoute M. Caron.

À noter que cet incident survient après des travaux de modernisation de plusieurs millions de dollars. Cela dit, le bris serait survenu dans l’une des rares sections de l’école qui n’avaient pas été rénovées.