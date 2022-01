Remboursement de voyages: des retombées de plus de 20 millions $, selon le gouvernement

Le programme de remboursement de voyages Explore NB a généré des retombées de plus de 20 millions $ pour l’industrie touristique du N.-B., d’après le gouvernement provincial.

Cette initiative a permis à plus de 29 000 vacanciers de demander un remboursement de 20% de leurs dépenses de voyage, jusqu’à concurrence de 200$, en autant qu’ils aient passé une nuitée dans un établissement de la province.

Annoncé à l’été 2020, cet incitatif a été renouvelé pour la saison estivale 2021.

Peu de temps avant l’ouverture de la bulle Atlantique et de la réouverture de la province cet été, le gouvernement du N.-B. avait également annoncé que le programme serait disponible aux visiteurs des autres provinces de l’Atlantique.

Selon le gouvernement du N.-B., l’incitatif au voyage a permis à l’industrie du tourisme de générer un peu de revenus

La plus grande part des demandes de remboursement approuvées par le gouvernement provincial proviennent toutefois du N.-B.

Fredericton a approuvé plus de 14 000 demandes de ses propres résidents, alors que 206 demandes provenaient de Terre-Neuve et Labrador, 2933 de la Nouvelle-Écosse et 706 de l’Île-du-Prince-Édouard, selon des données fournies par le gouvernement.

Selon Coreen Enos, porte-parole du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, plus de 2,1 millions $ en remises ont déjà été distribuées, et le ministère doit encore évaluer un peu plus de 7000 demandes de remboursement.

«Nous espérons les avoir terminées d’ici la fin février.»

Les demandes ont été traitées plus rapidement que celles de l’été précédent.

La mise en œuvre initiale du programme avait été cahoteuse à l’été 2020. Le gouvernement avait alors attiré un peu plus de 25 000 demandes de remboursement, dont plus de 70% n’avaient pas encore été traitées en date de janvier 2021. Cela avait poussé la ministre Tammy Scott-Wallace à promettre des améliorations, notamment de commencer à traiter les demandes dès leur réception.