Apprentissage virtuel: des taux de participation qui impressionnent

Tant au Nord, au Nord-Ouest qu’au Sud-Est, les taux de participation des élèves aux rencontres virtuelles des dernières semaines surprennent, la moyenne générale étant supérieure à 85%.

On aurait pu penser que le taux d’absentéisme allait atteindre des sommets chez les élèves du primaire et du secondaire en ce début d’année, mais c’est tout le contraire qui se produit. En fait, ces taux sont plus élevés que l’assiduité en présentiel lors des temps d’éclosion, sinon même supérieurs que durant certaines périodes de l’année en temps normal.

Au District scolaire francophone Sud, le taux d’assiduité durant la première semaine du retour en classe virtuelle varie de 83% à 86%. La semaine suivante, il s’est amélioré avec, en moyenne, moins de 13% d’absences.

«Ça se passe vraiment bien, on est très satisfait de la participation. Ça ne se compare pas du tout avec ce qui a été offert auparavant. Tout le monde a gagné en confiance», explique la directrice générale du DSF-Sud, Monique Boudreau.

Celle-ci l’avoue toutefois, bien que l’enseignement virtuel semble atteindre ses objectifs, le modèle est une solution de remplacement et non une option à long terme.

«Ce n’est pas évident pour les jeunes et c’est très épuisant. Il faut dire que tous n’ont pas accès à la technologie de la même façon. C’est aussi très éprouvant pour les enseignants. Ils nous le disent, ils préféreraient de loin avoir les élèves avec eux en classe», dit-elle.

Au District scolaire francophone Nord-Ouest, on a aussi constaté un taux impressionnant d’assiduité auprès des jeunes.

«Les dernières statistiques que j’ai pu voir montrent un taux d’absentéisme de 8% seulement en moyenne, et ce, tant pour le primaire que le secondaire. C’est fantastique», exprime son directeur général, Luc Caron.

Il faut dire que dans cette partie de la province, l’apprentissage virtuel a été expérimenté à plusieurs reprises au cours des derniers mois en raison des éclosions à répétition.

«On s’entend que l’apprentissage est préférable en présentiel, mais on a tout de même de belles choses qui se sont produites avec nos jeunes», estime M. Caron.

À l’autre extrémité, dans le DSF-NE, on estime la participation des élèves entre 85 et 90%. On avoue par ailleurs avoir éprouvé certains défis auprès des élèves de la maternelle à la 2e année. La situation reste aussi complexe pour certaines personnes dont le mode d’apprentissage virtuel n’est pas autant une source de motivation, bien que les écoles continuent de développer de nouvelles approches. Qu’à cela ne tienne, on estime que le passage au virtuel s’est fait, cette fois, sous le signe de la stabilité.

Profs encensés

Luc Caron dit avoir suivi de très près l’apprentissage à la maison depuis la rentrée des classes. Et celui-ci n’a que de bons mots envers les enseignants.

«Notre système était rodé si l’on peut dire, mais nos enseignants se sont bien préparés, ils ont vraiment mis la main à la pâte. Ils étaient prêts et ça paraît dans nos résultats. C’est extraordinaire les pirouettes que ces gens-là ont dû faire depuis les dernières semaines. Ils ont toujours été à la hauteur.»

Sa consœur du Sud-Est abonde dans le même sens.

«On a vu une belle complicité naître entre nos enseignants avec cette formule, et très certainement beaucoup de créativité», indique Mme Boudreau.

Si l’engagement du corps professoral est souligné par les deux administrateurs, celui des parents n’est pas à négliger non plus.

«On sait que ce n’est pas facile pour eux, et particulièrement ceux avec des enfants en bas âge. Mais on doit leur lever notre chapeau, car ils contribuent à ce que les jeunes puissent poursuivre leurs apprentissages», indique M. Caron.

Le défi du retour en présentiel

Si l’apprentissage virtuel a été un défi en soi depuis le début de l’année, le retour des élèves sur les bancs d’école en constitue certes un autre, et même un de bonne taille. En fait, tant au DSF-NO qu’au DSF-Sud, on soutient que ce retour – bien que souhaité – risque d’être plus compliqué que l’apprentissage à la maison. Les ressources humaines sont déjà très limitées par endroit alors que la COVID-19, elle, est toujours bien présente dans le paysage.

«Tout de suite, on se prépare pour le pire», avoue M. Caron, qui anticipe des pénuries.

«On voit bien ce qui se passe dans les entreprises de notre région qui doivent fermer ou réduire leurs heures en raison du manque de personnel lié à la COVID-19. On n’est pas à l’épreuve de ça, on ne va pas y échapper», indique-t-il.

Afin de faire face à cette situation, le DSF-NO a concocté un plan visant à maximiser ses ressources et limiter les impacts négatifs.

«La dernière chose que l’on veut, c’est rouvrir les écoles pour les refermer aussitôt», dit-il.

Pour Monique Boudreau, les défis à venir seront possiblement plus importants que ceux que l’on vient de traverser avec le passage au virtuel. Là aussi, la grande préoccupation se situe au niveau de la disponibilité des ressources humaines.

«On a des défis à ce niveau depuis quelques années, et ce fut particulièrement difficile au cours des derniers mois. Si beaucoup de nos gens sont forcés de s’isoler, on va manquer de personnel, c’est certain. On peut donc imaginer les difficultés à venir si l’on doit incorporer un enseignement hybride (pour les jeunes à la maison) et que c’est un enseignant suppléant qui doit se charger de le faire. C’est complexe», souligne-t-elle, ajoutant elle aussi travailler à l’élaboration d’un plan destiné à réduire l’impact de ces absences.