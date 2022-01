Caraquet cherche «des immigrants qui vont rester»

Jacques Dugas reconnaît d’emblée que codiriger la Commission sur l’emploi, l’immigration et le logement de Caraquet, en compagnie de Léo-Paul Pinet, constitue l’un de ses plus grands défis en carrière, autant personnel que professionnel.

Le réputé homme d’affaires et l’expert en besoins communautaires ont eu beaucoup de pain sur la planche depuis quatre mois. Leur rapport de mi-mandat, présenté récemment aux élus et au groupe économique AcadiNor – les deux partenaires financiers de l’étude -, en est le témoignage parfait.

À travers les lourds aléas de la COVID-19 et la surprise d’une prochaine fusion municipale, les deux commissaires sont parvenus à rencontrer et à discuter avec plusieurs citoyens et divers partenaires du monde économique et social de la ville.

Dans ces échanges, ils ont recueilli près de 100 enjeux qu’ils devront maintenant trier pour en arriver à un constat final de quatre à cinq points primaires à la fin avril. Un travail de moine attend donc les deux hommes.

Mais dans tout ce qui a été dit, une constante revient régulièrement. L’immigration. Pas celle temporaire, qui amène des travailleurs dans les usines locales de transformation et qui repartent une fois l’ouvrage terminé.

On veut la vraie. Celle qui va inciter des familles à choisir Caraquet pour y faire leur vie. Et combler par le fait même des bons emplois qui ne trouvent pas preneurs pour diverses raisons.

«Nous perdons des milliers d’heures de travail dans les services essentiels et les commerces au détail. La Villa Beauséjour (foyer de soins) est un service essentiel à proximité, mais si on ne trouve pas d’employés dans les prochaines années, va-t-on aller mourir à Moncton? Si nous voulons conserver ces acquis, il faut trouver des gens pour combler ces postes libres. Oui, les immigrants sauvent nos usines, mais ce sont des personnes qui ne restent pas. Nous, on cherche du monde qui va rester», explique Jacques Dugas.

La Commission sur l’immigration, l’emploi et le logement de Caraquet cherchera donc les moyens pour faire de Caraquet une communauté accueillante pour les personnes de l’extérieur en leur offrant un bon emploi, un logement adéquat et des conditions de vie agréables.

Elle a aussi la mission de convaincre la communauté locale d’accepter cette voie pour la survie même des services essentiels. Sauf que ce n’est pas toujours gagné d’avance. Jacques Dugas admet que lui et M. Pinet ont eu droit à la réticence de certaines personnes, en plus de quelques commentaires désobligeants.

Mais les deux hommes d’expérience en ont vu d’autres, comme on dit. M. Dugas est persuadé que le mouvement citoyen sera positif, une fois tout ça bien expliqué et en prenant comme exemple la récente annonce de la venue de 40 familles marocaines à Saint-Isidore pour travailler dans l’usine de transformation de bleuet.

«C’est un beau défi, admet l’homme d’affaires. Léo-Paul possède un bagage communautaire et un parcours exceptionnel. Et moi, j’ai de l’expérience dans l’entrepreneuriat et la business. Ce que nous voulons, c’est proposer des pistes de solution réalisables avec des porteurs de dossiers. Les petits pas de chacun se transformeront en grands pas pour notre communauté.»

En raison des restrictions sanitaires imposées par Fredericton, la journée portes ouvertes prévue les 19 janvier a été remise à une date ultérieure. La Commission a également créé un site web afin d’informer les citoyens.