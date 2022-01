COVID-19: trois décès et autre record d’hospitalisations

La Santé publique a annoncé mardi que la COVID-19 a fait trois victimes de plus dans la province. Pendant ce temps, le nombre d’hospitalisations continue de grimper et atteint un nouveau sommet.

Les plus récentes victimes sont une personne âgée de 80 à 89 ans et une autre âgée de 90 ans ou plus, toutes deux de la région Chaleur/Péninsule acadienne, et une personne âgée de 70 à 79 ans de la région de Miramichi.

La COVID-19 a maintenant fait 215 morts au N.-B., dont 23 au cours des sept derniers jours et 55 depuis le début du mois.

La COVID-19 n’a jamais fait plus de 58 morts en un seul mois au N.-B. (octobre 2021).

Le nombre d’hospitalisations a atteint un nouveau record, mardi. Il se chiffre maintenant à 138, en hausse de sept par rapport à dimanche. Il s’agit de la plus importante augmentation en 24 heures depuis les 18 et 19 janvier.

Il y a une semaine, 113 personnes étaient hospitalisées, contre 34 il y a un mois.

Le nombre de personnes hospitalisées infectées par la COVID-19 dans la province a donc quadruplé au cours des 31 derniers jours.

Parmi les personnes hospitalisées, 82 ont été admises pour d’autres raisons que la COVID-19, 106 sont âgées de 60 ans ou plus, trois sont sous respirateur artificiel et quatre sont âgées de 19 ans ou moins.

Une personne de moi que lundi repose aux soins intensifs, pour un total de 11 (dont trois ont été admis à l’hôpital pour d’autres raisons que la COVID-19).

Mardi, la Santé publique a annoncé 350 nouveaux cas de COVID-19 confirmés à l’aide d’un test PCR. Il s’agit du plus petit total en huit jours.

Les nouveaux cas se répartissent comme suit: 87dans la région de Moncton, 123 dans la région de Saint-Jean, 34 dans le Grand Fredericton, 16 dans le Nord-Ouest, 51 au Restigouche, 26 dans Chaleur/Péninsule acadienne et 13 dans la région de Miramichi.

À ces 381 cas s’ajoutent 839 tests rapides déclarés positifs – un sommet en quatre jours.

Le gouvernement rappelle toutefois que les résultats des tests rapides sont «déclarés par les personnes» et «peuvent ne pas être exacts».

«Ces chiffres ne doivent pas être considérés comme une représentation fidèle du nombre total de cas dans la province», peut-on lire sur le tableau de bord du gouvernement provincial réservé à la COVID-19.

Après 12 jours consécutifs de régression en raison des changements imposés au critère d’admissibilité aux tests de dépistage, le nombre de cas actifs a augmenté pour la sixième journée consécutive, mardi. Il se chiffre maintenant à 5359. Au cours de ces six jours, le nombre de cas actifs a progressé de 22%.

Il est à noter que seuls les cas dépistés à l’aide d’un test PCR sont inclus dans le calcul des cas actifs.

C’est donc dire que le chiffre de 5359 cas actifs dans la province est lourdement sous-estimé.

Selon le gouvernement, il y a présentement 482 travailleurs de la santé qui ont obtenu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19 et qui sont en isolement – une hausse de 13 par rapport à la veille.