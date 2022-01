Quand faut-il procéder au déneigement de son toit?

À l’approche d’une tempête hivernale qui devrait frapper le Nouveau-Brunswick à partir de vendredi et laisser jusqu’à 25 cm de neige dans son sillage, plusieurs propriétaires de résidence se demandent si l’heure du déneigement de la toiture n’aura pas sonné une fois cette bonne bordée de neige dissipée.

Les plus craintifs peuvent se rassurer: la majorité des résidences ont été bâties de façon à pouvoir soutenir une bonne quantité de neige sur la toiture.

Un entretien minimal et préventif est toutefois nécessaire afin de préserver l’intégrité des structures, soulignent quelques spécialistes questionnés par l’Acadie Nouvelle.

«Je dirais qu’il n’y a pas présentement lieu de trop s’inquiéter, il n’y a pas eu d’énormes quantités de neige à date cet hiver et le mois de janvier a été très froid», a indiqué Gary Caissie, propriétaire de l’entreprise Caissie Roofing.

L’entrepreneur de Paquetville explique que c’est lorsqu’il y a des précipitations sous forme de pluie que la situation peut se compliquer, alors que cette pluie ajoute considérablement au poids de la neige qui se trouve sur le toit.

«Un mélange de températures chaudes et froides en hiver occasionne la présence de glace, ce qui peut mener à des infiltrations d’eau, surtout sur les toits recouverts de bardeaux d’asphalte. Il faut retirer cette glace qui empêche l’eau de s’écouler du toit», a raconté Gary Caissie.

«On parle ici de plusieurs centaines de livres, parfois même plus d’un millier de livres en poids sur le toit, ça exerce une importante pression», a ajouté le spécialiste.

Les sons de craquements soudains, les fissures au plafond et une friction lors de l’ouverture et la fermeture des portes sont d’autres signes qu’il est grand temps de retirer la neige qui se trouve sur le toit.

«Je dirais qu’il faut penser au déblaiement du toit lorsqu’il y a 30 cm ou plus de neige accumulée», a précisé l’entrepreneur de la Péninsule acadienne.

Ceux qui ne souhaitent pas faire appel aux services d’un couvreur professionnel devraient veiller à respecter certaines consignes lorsqu’ils seront à l’ouvrage sur leur toiture.

«Il y toujours des risques de chutes et la présence de fils électriques à proximité, il faut être très prudent», estime Gary Caissie.

«L’autre danger c’est d’endommager son toit en faisant le travail soi-même. Il y a une façon particulière de pelleter tout en évitant d’utiliser les outils en métal ou pointus.»

Malgré les strictes normes en matière de construction résidentielle et commerciale au pays, quelques incidents liés à des effondrements de bâtiments sont survenus au cours des dernières années, dont plusieurs au Madawaska.

Uniquement durant l’hiver 2018, deux bâtiments ont cédé sous le poids de la neige au centre-ville d’Edmundston.

Un an plus tard, le dôme du Centre multifonctionnel Edmond Duperré de Sainte-Anne-de- Madawaska a, lui aussi, cédé sous le poids de la neige.

«Les propriétaires de résidences plus anciennes devraient porter une attention plus grande que ceux qui possèdent une résidence neuve, car les risques sont plus élevés», a indiqué Jean-Philippe Oudin, le chef de la division prévention du Service de sécurité incendie d’Edmundston.

«Vaut mieux intervenir régulièrement plutôt qu’à intervalles trop espacés, surtout lorsqu’il y a présence de couches de glace», a ajouté le pompier.

Ce dernier suggère de faire appel à des professionnels du déneigement pour se débarrasser des accumulations de neige sur la toiture, à moins de posséder un équipement adéquat et de travailler avec une autre personne par mesure de sécurité.

«S’il y a le moindre doute, si l’examen visuel n’est pas concluant ou qu’il y a des indices sonores à l’intérieur de la maison, il faut sans tarder appeler un spécialiste», conseille l’agent de prévention.

À travers ses 1499 pages, le Code national du bâtiment consacre quelques passages à l’accumulation de précipitations sur les bâtiments. L’un des articles stipule qu’il faut limiter la probabilité que les précipitations ne s’accumulent sur les bâtiments, ce qui pourrait entraîner la chute de neige et de glace des bâtiments et causer des blessures à des personnes.