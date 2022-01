Alerte Amber: la mère accusée d’enlèvement

Une femme de 33 ans a été accusée d’enlèvement à la suite de l’alerte Amber de mardi matin relativement à la disparition d’un garçon de 6 ans.

La femme a été accusée à Miramichi de vol d’un véhicule, de non-respect d’une ordonnance de libération et d’enlèvement.

Elle demeure détenue jusqu’à une audience sur sa remise en liberté sous caution, jeudi.

La police avait déclenché une alerte Amber après la disparition d’un garçon de six ans, tôt mardi à Miramichi.

Le garçon et la femme de 33 ans ont été retrouvés sains et saufs plus tard mardi dans la région de Whitney, à environ 15 km à l’ouest de Miramichi.

Selon la police, le garçon n’a pas été blessé et a depuis retrouvé sa famille.