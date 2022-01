Avertissement de froid extrême et d’«intense» tempête sur le N.-B.

Le froid semble vouloir s’éterniser sur la province depuis le début de l’année. Si on se fie aux récents avertissements d’Environnement Canada, la situation ne sera guère plus rose au cours des prochains jours.

L’agence fédérale a d’abord émis un bulletin météorologique spécial pour toute la province, tôt mercredi matin, concernant une «intense» tempête.

La dépression touchera la province samedi et dimanche, précise Environnement Canada.

«Cette tempête devrait occasionner de la neige, de la poudrerie et des vents forts sur la région. De plus, il pourrait également y avoir un risque d’onde de tempête pour certains secteurs côtiers de la province», indique l’agence, sans préciser la force des vents ou les quantités de neige attendues.

Météomédia ne partage pas les prévisions pessimistes de l’agence fédérale.

L’entreprise québécoise prévoit que les accumulations totales de neige samedi et dimanche oscilleront entre 10 cm (Madawaska, Péninsule acadienne, région Chaleur, Restigouche) et 20 cm (Fredericton et Saint-Jean).

Un peu plus tard en avant-midi mercredi, Environnement Canada a ajouté à ce bulletin météorologique spécial un avertissement de froid extrême pour le Restigouche, le Madawaska, le comté de Victoria et le comté de Carleton (Woodstock).

Dans ces régions, le mercure pourrait descendre jusqu’à – 40 degrés Celcius avec le facteur éolien dans la soirée et la nuit de mercredi, ainsi que jeudi matin.

Environnement Canada rappelle qu’un avertissement de froid extrême est émis lorsque le refroidissement éolien ou les températures très froides présentent un danger élevé pour la santé (engelure, hypothermie, etc.).