Dieppe et Moncton poursuivent leur croissance à grande vitesse

Les maires de Moncton, Riverview et Dieppe portent un regard plein d’optimisme sur la situation économique de la métropole du Sud-Est, malgré plusieurs défis.

Les élus étaient réunis mercredi pour la conférence annuelle sur l’état des trois communautés organisée par la Chambre de commerce du Grand Moncton, l’occasion pour eux de faire le bilan de l’année qui vient de se terminer tout en se projetant sur les prochains mois.

Le maire Yvon Lapierre se félicite du développement continu de sa municipalité, devenue en quelques années «la plus grande ville francophone hors du Québec». De 2001 à 2021, Dieppe a gagné presque 15 000 résidents et vu sa population doubler.

La pandémie n’a pas stoppé cet élan: les permis de construction en ont atteint une valeur record en 2021. Environ 70% des 102 millions $ des permis octroyés par la municipalité concerne des projets immobiliers résidentiels.

Longtemps soutenue par la venue de familles originaires du nord de la province, sa croissance démographique est de plus en plus nourrie par l’immigration. Sur le sujet, le maire compte bien faire entendre auprès des gouvernements la nécessité de maintenir l’équilibre entre nouveaux arrivants francophones et anglophones.

M. Lapierre souligne aussi la transformation rapide du centre-ville, alors que plusieurs structures modernes telles que les Terrasses du Marché, un projet d’immeuble associant commerces, bureaux et appartements luxueux, sortent de terre.

Enfin, plusieurs projets municipaux sont dans les tuyaux: la création d’un terrain synthétique aux abords du collège communautaire, des travaux destinés à étendre le parc industriel de l’aéroport ou encore l’installation de panneaux solaires sur le toit du Centre Arthur J. LeBlanc.

«Pour l’année 2022, nous dépenserons 27 millions $ dans divers projets d’infrastructure», décrit Yvon Lapierre.

Du côté de Moncton, la dynamique est tout aussi positive, avec un gain de 20 000 habitants en deux décennies et 296,5 millions $ en permis de construction accordés l’an dernier, un nouveau record.

«Nous sommes passés d’une grande ville à un important centre urbain, se targue la mairesse Dawn Arnold. Les gens viennent du monde entier pour s’installer ici.»

La mise en chantier de 12 nouveaux immeubles totalisant 695 appartements devrait participer à alléger la pénurie de logements qui se fait sentir depuis quelque temps. Dawn Arnold fonde également de grands espoirs dans un ambitieux projet de développement au centre-ville porté par le groupe d’entreprises Ashford, propriétaire de grandes parcelles entre la rue Main et le boulevard Assomption.

La tour Assomption Vie, le centre d’appel Rogers et l’édifice qui a abrité le Old Cosmo et d’autres boîtes de nuit sur la rue Westmorland, l’ancienne prison sur le boulevard Assomption, et d’immenses espaces de stationnement comptent parmi les dernières acquisitions du groupe, bien décidé à transformer cette partie de la ville.

La mairesse assure que ce projet, sur lequel peu de détails ont filtré jusqu’à présent, sera essentiel pour «densifier et revitaliser le cœur de la ville».

L’année 2022 s’annonce pourtant chargée de défis. Moncton est toujours aux prises avec la question de l’itinérance et la COVID-19 affecte grandement plusieurs secteurs de l’économie locale (beauté, restauration, hébergement, beauté, tourisme, évènementiel, arts…)

Dawn Arnold assure que la municipalité reste «à l’écoute» face à ces enjeux. Elle note que le plan d’action établi par le groupe de travail sur l’itinérance et la sécurité au centre-ville guide désormais les efforts et la coopération. La création des premières unités de logements abordables par l’organisation Marée Montante représente un autre pas de l’avant aux yeux de la mairesse.

«Le logement est essentiel, si vous n’avez pas de logement, il est très difficile de se remettre sur pied», souligne-t-elle.

La transition écologique devra elle aussi retenir l’attention au cours des mois à venir. Dawn Arnold annonce qu’un groupe de travail citoyen initié par la ville présentera le mois prochain un plan communautaire sur l’énergie et la réduction des émissions.

«La décarbonisation de nos modes de transport sera déterminante si veut attendre l’objectif de neutralité carbone d’ici 2040. Il faudra tous s’impliquer et repenser la façon dont nous faisons les choses, expose l’élue. «Il faudra améliorer notre réseau de transport en commun, électrifier notre flotte, construire de façon plus durable, densifier la ville, planter davantage d’arbres…»