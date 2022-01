Le convoi des camionneurs n’obtient pas les appuis désirés en Atlantique

L’Association de l’industrie du camionnage des provinces de l’Atlantique voit d’un mauvais œil le convoi de camions en route pour Ottawa afin de dénoncer l’obligation vaccinale des camionneurs voyageant au sud de la frontière.

Depuis le 15 janvier, Ottawa exige que les camionneurs qui traversent la frontière américaine soient vaccinés s’ils veulent éviter un confinement de 14 jours lors de leur retour au Canada. Les camionneurs américains non vaccinés se verront quant à eux refoulés à la frontière.

Pour dénoncer l’imposition de cette mesure, annoncée en novembre par le gouvernement Trudeau, un convoi de camions de toutes les régions du pays est en route pour Ottawa. Les manifestants se sont donné rendez-vous samedi afin d’exprimer leur mécontentement.

Une délégation de camionneurs des provinces atlantiques est aussi en route pour la capitale nationale.

Jean-Marc Picard, le directeur général de l’Association de camionnage des provinces de l’Atlantique (ACPA), pense que la manifestation ne changera pas le l’avis du gouvernement.

«Il y a des camionneurs qui pensent que l’association devrait appuyer le convoi parce qu’ils veulent se faire entendre, dit-il. On les comprend, mais ils doivent comprendre qu’on travaille pour leur bien-être depuis le début de la COVID. On a eu beaucoup de concessions de la part des gouvernements et l’on a travaillé pour améliorer leur environnement de travail tout au long de la pandémie, mais cette bataille est perdue. Nous avons essayé, mais le gouvernement est ferme et sa décision est finale.»

De toute façon, même si Ottawa recule sur l’obligation vaccinale, le gouvernement américain exige depuis samedi que les camionneurs canadiens soient vaccinés afin de traverser la frontière, rappelle M. Picard.

Un mouvement récupéré?

Un camionneur néo-brunswickois joint par l’Acadie Nouvelle a dit appuyer les manifestants en route pour Ottawa puisque leurs revendications vont au-delà des enjeux liés à la vaccination.

«La manifestation ne porte pas que sur la vaccination. Je suis pleinement vacciné et j’appuie les manifestants qui choisissent de ne pas faire comme moi. La manifestation porte davantage l’excès de zèle du gouvernement», a-t-il expliqué dans un message envoyé au journal.

Plusieurs, dont M. Picard, déplorent aujourd’hui que les revendications des camionneurs aient été récupérées par d’autres groupes qui se sont greffés au convoi de manifestants.

«Ces convois finissent toujours par causer plus de problèmes que de bien. On le voit déjà, il y a toutes sortes d’organismes qui embarquent sur le convoi, par exemple des anti-masques. Le message contre la vaccination obligatoire des camionneurs est déjà perdu. Puisque c’est l’industrie du camionnage qui a organisé la manifestation, ça risque de ternir notre image», s’inquiète-t-il.

Dans une vidéo récemment publiée sur internet, un sympathisant au convoi a par exemple dit espérer que le convoi se transformera en assaut semblable à celui du 6 janvier 2021 mené au Capitole, à Washington, par des partisans de l’ancien président Donald Trump.

D’ailleurs, mardi, Donald Trump Jr. a salué le convoi de camionneurs canadiens sur les réseaux sociaux pour leur lutte contre la «tyrannie» et a encouragé les routiers américains à faire de même.

D’après l’Alliance canadienne du camionnage, qui a elle aussi condamné la manifestation prévue dans la capitale nationale, il n’y aurait qu’environ 16 000 des 120 000 camionneurs canadiens qui n’ont pas été vaccinés.

Des jours difficiles à prévoir

M. Picard estime de son côté que 90% des camionneurs des provinces de l’Atlantique ont été immunisés contre la COVID-19. Même si ceux qui refusent d’être vaccinés ne constituent qu’une petite minorité, ils seront toutefois suffisamment nombreux pour nuire à l’industrie.

«Certaines entreprises ont plus de problèmes que d’autres, surtout si elles ont plus de volume qui va aux États-Unis. Si elles ont l’option de les envoyer ailleurs au Canada, elles vont le faire, mais c’est certain que l’on va perdre des chauffeurs. Je ne sais pas combien pour l’instant. Il va falloir gérer la situation le mieux que l’on peut», dit-il sur un ton résigné.

Pour Paul Aubut, propriétaire d’Elrancho, une entreprise de camionnage de Saint-Quentin, l’entrée en vigueur de l’obligation vaccinale se fait déjà sentir. La moitié de ses huit chauffeurs qui se rendent régulièrement aux États-Unis refusent d’être vaccinés. Plusieurs de ses camions doivent donc rester garés.

«Déjà, d’autres entreprises prennent ce qu’on ne peut pas faire. C’était de l’ouvrage qu’on avait toutes les semaines, des clients avec qui on faisait affaire depuis au moins 25 ans. C’est très dur pour moi et mon entreprise», dit M. Aubut.

Un impact sur la chaîne d’approvisionnement?

Craignant que l’entrée en vigueur de l’obligation vaccinale des camionneurs ne nuise à l’économie canadienne et la chaîne d’approvisionnement, de nombreuses associations demandent au gouvernement Trudeau de faire marche arrière.

Du côté de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, on craint notamment que la vaccination obligatoire puisse accentuer la hausse des coûts de livraison et les problèmes d’approvisionnement au pays.

La Chambre de commerce du Canada demande pour sa part au fédéral d’accorder plus de temps à l’industrie du camionnage avant de lui imposer la vaccination obligatoire, alors que la Coalition des manufacturiers du Canada exige l’abandon complet de la mesure.

Jean-Marc Picard, directeur général de l’Association de camionnage des provinces de l’Atlantique, est lui aussi d’avis que l’obligation vaccinale causera des problèmes à la chaîne d’approvisionnement de plusieurs magasins.

«C’est certain que l’on va voir des choses changer dans la chaîne d’approvisionnement. On est habitué à avoir tout à notre portée et ne jamais manquer de rien. Peut-être que là, il faudra accepter le fait qu’il y aura parfois moins de fraises sur les étalages à l’épicerie», prévient-il.

Le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, se fait toutefois rassurant. Il n’y a pas lieu de prévoir des pénuries de nourriture au Canada à cause d’une minorité de chauffeurs de camion qui refusent la vaccination. Le ministre dit avoir reçu des assurances de la part de plusieurs grandes chaînes de magasins et d’autres détaillants quant à leur capacité pour répondre aux demandes des consommateurs, et ce même si la main-d’œuvre est parfois insuffisante et que la pandémie a causé des ennuis d’approvisionnement.

Lundi, le premier ministre Trudeau n’a montré aucun signe d’ajustement de la politique et a déclaré que se faire vacciner était le moyen le plus important pour maintenir l’économie canadienne en marche.

Quelque 30 000 camions traversent la frontière chaque jour, transportant près de 850 millions de dollars de marchandises, selon les chiffres de 2020 du Bureau des statistiques sur les transports des États-Unis.