Le secteur de la recherche du Réseau Vitalité reconnu sur la scène nationale

Les efforts du Réseau de santé Vitalité en matière de recherches ont récemment été récompensés. Après plusieurs tentatives, celui-ci a finalement réussi à percer le palmarès canadien des 40 principaux hôpitaux de recherche pour l’année 2021.

Cela fait quatre ans que Vitalité soumet activement la candidature de son programme de recherche à ce palmarès annuel, et c’est la première fois qu’il y est inclus. Il a fait son entrée à la 37e position.

Le Réseau de santé de la Nouvelle-Écosse (29e) et l’Hôpital IWK d’Halifax (36e) sont les deux seules autres entités des Maritimes à s’être classées dans ce palmarès en 2021.

«C’est le fruit d’un travail intense et de longue haleine. Ça fait quatre ans que l’on remplit le sondage, mais ça fait 40 ans que l’on bâtit une capacité de recherche pour notre réseau. C’est donc une belle reconnaissance, une belle récompense», explique Brigitte Sonier-Ferguson, vice-présidente à la Mission universitaire du Réseau de santé Vitalité et présidente-directrice générale par intérim de l’Institut atlantique de recherche sur le cancer.

Mais à quoi doit-on cette reconnaissance? Selon Mme Sonier-Ferguson, les facteurs sont multiples et les recherches nombreuses au réseau Vitalité. Le principal axe demeure celui sur le cancer. On effectue par contre des recherches en génétique (maladies héréditaires), en cardiologie ainsi qu’en neurologie.

«On a commencé par se bâtir une expertise dans le domaine de la recherche sur le cancer. Par la suite, il y a eu l’arrivée du programme de formation médicale (qui a mené à la désignation de centre formation universitaire de l’Hôpital Georges L. Dumont), puis du Centre de médecine de précision. C’est tout cela qui fait en sorte qu’aujourd’hui, on se retrouve avec un plus haut niveau d’activités en recherche», indique-t-elle.

Pour Mme Sonier-Ferguson, l’augmentation de la recherche en santé au cours des dernières années au sein de Vitalité est plus qu’une question de notoriété. C’est une bonne nouvelle non seulement pour la science, mais pour Vitalité et ses patients.

«C’est vraiment à travers l’avancement de la science qu’on arrive à offrir des soins de qualité et cet impact se reflète chez les patients du réseau. On a notamment augmenté de façon considérable notre capacité à offrir des traitements expérimentaux via des essais cliniques. La recherche permet cette équité, la chance d’offrir les traitements à la fine pointe aux Néo-Brunswickois», explique-t-elle.

Brigitte Sonier-Ferguson – Gracieuseté

Lutte à la COVID-19

Le réseau de recherches aurait également grandement contribué aux efforts de la province dans sa lutte à la COVID-19.

«Grâce à nos équipes, nos équipements et notre expertise, on a réussi à devenir les chefs de file du diagnostic dans la province. Cette capacité de recherche a grandement aidé les décideurs dans leur gestion de la pandémie. On a également participé à des efforts de recherches (sur la COVID-19) au niveau national et même international, notamment par le biais d’essais cliniques thérapeutiques. Tout le réseau en a profité, autant en région qu’en zone urbaine», note-t-elle.

Cette croissance de la recherche aurait également une incidence positive au niveau du recrutement. Plus il y a de recherche, plus grande est la masse de chercheurs. En se compromettant à les appuyer dans leurs activités de recherche, le réseau a notamment été en mesure de recruter des cliniciens spécialistes en neurologie et en génétique.

«Ils peuvent traiter des patients et développer des cliniques spécialisées tout en menant des recherches. L’impact sur la qualité des soins à la population est donc là. Mettre ainsi la main sur des gens aussi qualifiés en temps de pénurie de main-d’œuvre, c’est extrêmement important», souligne Mme Sonier-Ferguson.

Selon elle, c’est en rendant ainsi le milieu de travail plus attrayant que le réseau de santé sera à même de pouvoir lutter contre la crise des ressources humaines qui sévit actuellement. De là l’importance de continuer de financer la recherche dans la province.

«On a fait notre entrée dans le palmarès cette année, et ce n’est pas notre intention d’en sortir de sitôt. Notre objectif est de continuer sur cette voie», exprime-t-elle.

Les 10 meilleurs hôpitaux

Cette bonne nouvelle n’arrive pas seule. Le Réseau figure également au second rang du palmarès des 10 meilleurs hôpitaux de recherche au pays classé selon la croissance des fonds consacrés à la recherche. Dans les faits, le budget alloué à la recherche l’an dernier par le réseau et ses partenaires a atteint quelque 11 millions de $, soit plus du double de l’année précédente. En pourcentage, l’augmentation est d’environ 60%.

Bien que cet indice ne se base pas sur les performances, mais bien sur le pourcentage d’augmentation des montants d’argent injectés, il n’en demeure pas moins un aspect positif selon Mme Sonier-Ferguson.