Les VTT auront bientôt accès à une partie de la rue principale de Tracadie

«Alléluia!», s’est écrié Roland Thériault quand il a su que les véhicules hors route auront enfin accès au pont Snowball et à une partie de la rue principale, à l’entrée nord de Tracadie. Trois ans de travail, de démarches et de discussions intenses ont été nécessaires pour en arriver là.

Cette victoire, ce n’est pas seulement celle du président du club La Randonnée Nord-Est, précise-t-il. C’est celle de ses quelque 700 membres. Et celle des 3200 amateurs de ce loisir dans la Péninsule acadienne.

Car très bientôt, peut-être même dès cette fin de semaine, ces conducteurs n’auront plus besoin de faire le grand tour par l’ouest de la ville afin d’avoir accès à de nombreux services à proximité du pont enjambant la Petite rivière Tracadie.

Les élus de la MRT ont accepté à l’unanimité les modifications d’accès pour les véhicules hors route dans la ville pour y ajouter le pont et une partie de la rue principale, après avoir obtenu tout récemment les autorisations préalables des ministères des Transports et de la Sécurité publique.

«Je suis très content. Ç’a été tout un travail d’équipe. J’ai écouté la réunion de la Ville lundi. Je savais que ça allait passer. On le demandait depuis janvier 2019. Ça va donner l’occasion aux amateurs de VTT de toute la Péninsule acadienne de rouler 200 ou 250 kilomètres pour venir nous voir sans avoir besoin de faire le grand tour», a expliqué le président du club tracadien.

Dans les prochains jours, des affiches seront installées autour du pont. Certaines aviseront les conducteurs d’être prudents en traversant la structure bétonnière. La limite de vitesse sera fixée à 40 km/h et les forces de l’ordre surveilleront attentivement ce secteur. D’autres pancartes indiqueront les lieux de service à proximité.

M. Thériault souhaite terminer le tout avant la fin de semaine. Ensuite, il prévoit organiser un grand événement d’ouverture.

Retombées indéniables

L’accès au pont Snowball pour les véhicules hors route aura des retombées économiques indéniables dans ce secteur qui comprend une station-service, un lieu d’hébergement avec chatets, un cinéma et plusieurs restaurants, sans oublier des commerces à petites et grandes surfaces.

Mona Savoie, gérante et propriétaire de la station-service Canadian Tire Essence Plus, située à quelques mètres seulement de la sortie du pont, a appris la bonne nouvelle de la bouche de l’Acadie Nouvelle.

«Nous avons appuyé les démarches du club. Ça ne fera certainement pas de tort. Ça va nous amener plus d’achalandage, même si ce n’est actuellement pas le bon moment en raison de la phase 3 (des restrictions face à la COVID-19). On a hâte de voir la différence. Plus de trafic, plus d’accès, moins de limites…», évalue-t-elle.

Au Villégiature Deux rivières, le directeur général Martin Albert y voit le premier pas d’un accès direct des véhicules hors route jusqu’au site. Jusqu’à maintenant, seuls les motoneigistes peuvent s’y rendre sans utiliser de remorque.

«Au moins, le pont est maintenant ouvert. On travaille étroitement avec la Ville pour un lien à nos chalets. Le pont passait en premier et nous en sommes très heureux parce que nous avions appuyé les démarches du club. Notre intérêt maintenant est de faire venir directement les VTT, car nous avons une grosse demande de cette clientèle. L’ouverture du pont va apporter de l’eau au moulin et ce sont des gens qui vont prendre le temps de dépenser plusieurs dollars dans notre communauté», analyse-t-il.

Le président du club La Randonnée Nord-Est confirme qu’il y avait une forte demande pour ce lien.

«Tous les mois, des gens m’appellent pour savoir s’il y a un lien pour les VTT au Villégiature Deux rivières. Ils ne veulent pas avoir besoin de traîner leurs remorques. On travaille là-dessus. Je ne dis pas que nos 700 membres iront mettre de l’essence à la station-service, mais il y en aura plusieurs, c’est certain, sans compter ceux qui viendront de l’extérieur. Je ne l’ai pas calculé, mais ce sont certainement des milliers de dollars de plus dans notre économie. Je vous le dis, il n’y a que du positif!»