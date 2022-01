Soins primaires: davantage de moyens pour éviter les salles d’urgence

Afin de réduire le nombre de personnes qui se présentent à l’urgence pour des problèmes médicaux non urgents, le gouvernement a élargi le service Télé-soins 811 et permettra aux paramédicaux de soigner des patients sur place au lieu de les transporter à l’hôpital.

Ce projet vise à réduire l’achalandage dans les salles d’urgence de la province alors que le variant Omicron monopolise les ressources des réseaux de santé, selon la ministre de la Santé, Dorothy Shephard.

D’après elle, 60% des patients habituels des services d’urgence pourraient être traités par d’autres moyens, comme des cliniques communautaires ou des rendez-vous virtuels.

Le service Télé-soins (811) a été élargi, et il sera possible d’y obtenir le soutien d’une infirmière et d’être aiguillé vers d’autres services de santé.

Les gens pourront avoir un rendez-vous en personne ou virtuel dans un délai de 24 heures en contactant ce service.

La ministre affirme que ce système peut offrir 600 rendez-vous par jour.

Elle rappelle aussi que les pharmaciens peuvent renouveler bon nombre d’ordonnances et prescrire un traitement pour plusieurs problèmes de santé mineurs.

La plupart des centres de santé mentale communautaires offrent aussi un nouveau modèle de soins, les thérapies à séance unique, offerts avec ou sans rendez-vous.

De plus, le service eVisitNB permet d’obtenir une consultation avec une infirmière praticienne ou un médecin. Ces services sont offerts à toute personne qui dispose d’une carte d’assurance-maladie valide du Nouveau-Brunswick.

Toutes ces options devraient être envisagées avant de se rendre à l’urgence pour un problème de santé non urgent, estime la ministre.

Par contre, en cas de problème urgent – comme une fracture ou un accident vasculaire ou cérébral – il faut toujours contacter le 911, précise-t-elle.

Dorothy Shephard affirme que ce projet servira de phase expérimentale pour le réseau de soins primaires, annoncé en novembre dernier, qui vise à jumeler des patients qui n’ont pas de fournisseurs de soins primaires avec un médecin ou une infirmière praticienne dans un délai raisonnable.

Lorsque ce réseau sera mis en place, il devrait permettre d’éliminer la liste de patients qui n’ont pas de médecin de famille ou d’autre fournisseur de soins primaires, d’après le gouvernement.

«C’est un projet préliminaire qui nous donnera une meilleure idée de la façon dont on peut faire évoluer le réseau de soins primaires pour que chaque Néo-Brunswickois ait la chance d’avoir accès à des soins de santé (…) et de voir un médecin ou une infirmière praticienne quand ils en ont besoin», affirme Mme Shephard.

Une nouvelle option pour les travailleurs paramédicaux

Dès lundi, les travailleurs paramédicaux de la province auront l’option de traiter des patients sur place ou de leur conseiller un autre moyen d’obtenir des soins si leur problème médical n’est pas urgent et ne nécessite pas une visite à l’hôpital.

Le DG d’Ambulance NB, Richard Losier, affirme que l’équipage des ambulances a déjà reçu de la formation pour cette nouvelle responsabilité.

«Ça va être basé sur l’aspect clinique du patient. C’est un protocole qui a été établi avec des algorithmes pour déterminer si le patient doit être transporté à l’hôpital ou non.»

Autrement, les paramédicaux pourront informer le patient d’un autre moyen de recevoir des soins.

Cela devrait contribuer à réduire les délais de débarquement des patients puisque les ambulances n’auront pas à transporter chaque patient à l’hôpital, d’après M. Losier.