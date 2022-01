École inondée: retour en classe possible d’ici deux semaines à Marie-Gaétane

En dépit d’une fuite d’eau ayant causé d’importants dommages, la direction de l’école Marie-Gaétane de Kedgwick vise un retour en présentiel dans deux semaines pour l’ensemble de ses élèves.

C’est toujours le branle-bas de combat à l’intérieur de l’école Marie-Gaétane. Mais qu’à cela ne tienne, l’optimisme demeure au rendez-vous.

Samedi après-midi, la canalisation d’un gicleur situé au-dessus d’une classe du premier étage a cédé. On croit que le froid intense serait en cause. En peu de temps, l’eau s’est rapidement accumulée dans la classe avant de se propager à d’autres locaux.

La rupture est survenue dans l’aile plus ancienne de l’école, partie qui n’avait pas été retouchée en profondeur lors du récent projet de modernisation. Bilan des dégâts? L’eau a endommagé – à des degrés divers – huit classes, deux corridors, la cafétéria et des locaux adjacents, deux salles de toilettes, deux locaux de conciergerie, l’auditorium, l’entrée principale ainsi que les locaux de la réception/administration. On estime que le tiers de l’école a été touché.

Au cours des derniers jours, le personnel de l’endroit s’est affairé à nettoyer les lieux et à récupérer ce qui était récupérable.

«On a sorti tout ce que l’on pouvait des classes. Ce fut un effort collectif incroyable», raconte Mélissa Borris, agente communautaire à Marie-Gaétane.

«On a tous été surpris par l’ampleur des dégâts, mais personne ne s’est découragé. Et ça va vite, déjà tous les murs touchés dans les classes ont été coupés. On assèche les lieux avec des ventilateurs industriels afin qu’il n’y ait pas de moisissures», ajoute-t-elle.

Selon le district scolaire francophone Nord-Ouest, il est encore trop tôt pour avoir une idée précise des coûts des travaux de réparation.

«Il faudra terminer l’analyse des dégâts et très probablement attendre l’étape des soumissions», souligne une porte-parole.

Ce sinistre à l’école a forcé le report des cours en ligne de quelques jours cette semaine, question de libérer les enseignants afin qu’ils procèdent au nettoyage des lieux et récupérer leur matériel. Les cours ont néanmoins pu reprendre (à distance) jeudi.

La question se pose toutefois à savoir ce qu’il adviendra pour les semaines à venir. Des travaux d’envergure devront inévitablement être effectués avant le retour des élèves.

Déjà, l’école a annoncé que l’enseignement se poursuivra en virtuel la semaine prochaine pour l’ensemble des élèves, et ce, malgré le retour en phase annoncé jeudi par le gouvernement provincial. La raison du maintien en virtuel vient du nombre important de locaux touchés par la fuite d’eau.

«Notre but est toujours d’accueillir les élèves à l’école le plus rapidement possible, dans un environnement sain et sécuritaire. Cependant, nous faisons face à plusieurs défis. Il ne faut pas oublier qu’en plus des dommages causés par le dégât d’eau, nous devons aussi respecter les mesures sanitaires de la province en ce qui concerne la COVID-19», rappelle une porte-parole du district.

À l’école Marie-Gaétane, on demeure optimiste, si bien que l’on projette un retour en classe passablement rapide.

«Si tout va comme prévu, on souhaite ramener tous les jeunes en mode présentiel aussi tôt que dans deux semaines, car on sait que l’enseignement à la maison ce n’est pas l’idéal, ni pour les élèves ni pour les parents. Et la manière dont les choses avancent en ce moment, ça regarde bien. On prévoit utiliser l’ensemble de nos locaux pour accueillir tous nos 275 élèves. On croit que, même avec un tiers de notre école en moins, on peut y arriver», explique Mme Borris.

Ce scénario, c’est celui sur lequel mise la direction à ce moment-ci. D’autres options sont également à l’étude. L’une d’entre elles consiste à utiliser la salle multifonctionnelle – le «dojo» – située à deux pas de l’école. L’endroit, qui peut accommoder deux classes, appartient à la municipalité.

«Il n’avait pas l’internet, alors on vient tout juste de la faire brancher aujourd’hui. Ce sera prêt si jamais on veut s’en servir pour recevoir des groupes d’élèves», explique le maire de Kedgwick, Éric Caron.

Comme plusieurs concitoyens il a été secoué par l’ampleur des dégâts que l’école a subis.

«C’est un peu le cœur de notre communauté, alors un incident comme celui-ci ne laisse personne indifférent. Et c’est pourquoi à la municipalité, on n’a pas hésité un instant à offrir notre aide, que ce soit en termes de matériel ou en ressources humaines», ajoute-t-il.

«On est tous très excités à Kedgwick en ce moment parce que notre jeune prodige – Olivier Bergeron – participera au gala de sélection de Star Académie ce dimanche. Mais d’ici là, on se concentre sur notre école», souligne le maire.