Homicide dans un foyer de soins: «La mort de George aurait pu être évitée»

Le défenseur des aînés, Norman Bossé, a publié 13 recommandations visant à éviter la violence entre résidents de foyers de soins dans un rapport d’enquête qui détaille les derniers jours d’un résident et les agressions qu’il a subies.

Le rapport explique les circonstances du décès d’un résident de foyer de soins de 91 ans, mort à l’hôpital à la suite de blessures subies lors d’agressions répétées.

Le défenseur a déterminé que l’enquête menée par le ministère du Développement social par la suite était «superficielle et inadéquate», et il propose des améliorations.

La victime, George, souffrait de démence, tout comme son agresseur Tom. Ces noms fictifs ont été choisis par le défenseur des aînés pour éviter de dévoiler les informations personnelles des personnes impliquées.

La famille de George avait été informée que leur père s’était blessé en tombant à trois reprises, à quelques semaines d’intervalle. Il avait eu besoin de points de suture au coude, puis s’était fracturé la hanche.

Sa famille a demandé à voir la vidéo de surveillance de ces chutes, mais seuls les enregistrements des deux derniers incidents ont été sauvegardés par le personnel du foyer.

Contrairement à ce que les employés du foyer de soins avaient affirmé à sa famille, George n’était pas tombé, mais s’était plutôt effondré au sol à la suite d’agressions de l’autre résident, Tom.

Dès la première agression, George en avait pourtant informé un employé: «Il m’a poussé au sol». Tom avait également victimisé d’autres résidents, et des employés ont signalé à la direction qu’il était risqué de laisser les deux hommes manger et se promener ensemble.

La haute gestion du foyer de soins n’a jamais abordé ces agressions de manière proactive, selon Norman Bossé.

La victime est décédée deux semaines après sa chirurgie de remplacement de la hanche. Le coroner a déterminé que sa mort était un homicide. Trois jours avant son décès, la direction du foyer avait informé sa famille qu’il était renvoyé du foyer de soins sur-le-champ.

D’après l’enquête menée par le gouvernement provincial, le foyer de soins craignait d’être blâmé dans le cas de la mort de George. La fille de George a été informée que «ses gestes accusateurs» et la présence de son père au foyer de soins mettait «la sécurité des autres résidents en danger», et le résident a été renvoyé – ce qui était illégal, d’après le défenseur.

L’enquête du service de protection des adultes du ministère du Développement social n’y a pas trouvé d’enfreinte aux normes de pratique des foyers de soins dans toute cette affaire, sauf pour avoir renvoyé le résident alors même qu’il se trouvait à l’hôpital.

«La mort de George aurait pu être évitée. Le foyer de soins aurait dû intervenir auprès de Tom et offrir plus de supervision», dit Norman Bossé.

13 recommandations

Le défenseur des aînés demande au ministère du Développement social de mettre en place des normes de pratique en matière de sécurité dans tous les foyers de soins, et de former les employés à répondre à des incidents violents de la sorte.

Il veut également que la province élabore un système de signalement des incidents violents dans les foyers de soins, et ce, dans les six prochains mois.

Son rapport contient 13 recommandations à cet effet. Norman Bossé précise qu’il a enquêté sur un cas isolé, mais qu’il n’a pas de preuve que ce genre d’incident se produit fréquemment au N.-B.

«On ne le sait pas, et c’est une partie du problème, et on exhorte le ministère à développer un système pour qu’ils puissent comptabiliser ces choses-là. (…) Si les mêmes situations existent dans d’autres foyers, il faut changer cela, il faut s’assurer que la sécurité des résidents soit primordiale.»

Le ministre dit prendre le rapport au sérieux

Le ministre du Développement social, Bruce Fitch, veut prendre le temps d’étudier le rapport et ses recommandations.

Il affirme toutefois que le ministère cherche constamment à améliorer ses pratiques, et que certains des éléments abordés dans le rapport sont déjà sous la loupe du ministère.

Les employés des foyers de soins participent chaque année à une formation sur les soins aux personnes atteintes de démence et sur la prévention des agressions, d’après Bruce Fitch.

Le ministre ne s’engage toutefois à aucun échéancier pour apporter des changements suite à son analyse du rapport.

Il affirme toutefois que les mesures nécessaires seront mises en place.