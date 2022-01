Une nouvelle directrice générale au Centre de prévention de la violence dans Kent

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Linda O’Brien est la nouvelle directrice générale du Centre de prévention de la violence dans Kent (CPVK).

Mme O’Brien occupait déjà l’intérim depuis un certain temps. Sa nomination sera officielle d’ici quelques jours, si ce n’est pas déjà fait. Elle est rattachée au CPVK depuis 17 ans.

«J’ai assumé plusieurs rôles, dit-elle. Mon dernier, c’était à titre de coordinatrice du programme deuxième étape, la maison Oasis.»

Lors d’un entretien quelques jours avant sa nomination officielle, elle a mentionné que le CPVK était occupé, et que la COVID-19 leur posait beaucoup de défis.

«Le besoin est là, le besoin est aussi urgent. On est très occupé dans nos services.»

Parmi ce qui est offert, on compte le service d’approche ou d’intervention en situation de crise pour les femmes et les hommes victimes de violence. Le Centre accompagne les victimes avec les services policiers et juridiques ainsi que dans les soins de santé.

Le Centre offre également la psychothérapie ou counselling à long terme pour les personnes touchées par la violence ou celles présentant des comportements violents. Il y a même un groupe de soutien pour les femmes survivantes ou victimes de violence.

«On a aussi une extension de services pour les enfants victimes d’agression sexuelle, soit le Centre Boréal», explique Mme O’Brien.

«On a des hébergements de courte durée, des logements d’urgence, soit la maison Sérénité. Puis on a un hébergement de plus longue durée, c’est la deuxième étape, la maison Oasis, informe la nouvelle directrice générale. On leur permet un genre de plateforme. Elles sont seules dans leur logement. Elles font leurs propres commissions, leurs propres achats.»

Le CPVK accompagne les victimes dans leur cheminement. «On est là pour les aider à retrouver une sorte d’autonomie, une sorte d’indépendance pour les préparer à se réintégrer dans la communauté.»

Linda O’Brien est la nouvelle directrice générale du Centre de prévention de la violence dans Kent. – Gracieuseté

Manque de logements abordables

Le manque de logements abordables représente un défi pour le CPVK. La directrice générale fait remarquer que le logement est déjà un défi pour la population en général.

«Pour celles qui ont un revenu plus faible, ce n’est pas évident de se trouver un loyer», dit Mme O’Brien. Elle atteste que cette situation a un impact au sein du CPVK, car les victimes demeurent actuellement plus longtemps que 30 jours à l’hébergement d’urgence. Malgré ce prolongement de séjour, la demande de services se poursuit. «Il y a d’autres personnes qui demandent pour venir à la maison, alors il faut que ça roule quand même, car c’est un service d’urgence. Il faut être capable de répondre aux besoins de la communauté. La priorité, c’est la sécurité. Si quelqu’un en danger a besoin de sortir d’un lieu dangereux, il faut être capable de les accommoder», affirme la directrice générale.

Le contexte actuel fait en sorte que certaines femmes qui ont séjourné à la maison de transition et attendent de trouver un logement abordable décident de retourner dans leur milieu d’avant en raison de la difficulté à trouver un loyer. «Elles attendent et se disent: ‘‘c’est aussi bien que je retourne. Là au moins j’ai un toit et j’ai une place à rester’’», ajoute la directrice générale.

«Je dirais qu’on n’est pas loin de la pleine capacité et ça fait un bout que c’est comme ça. Il y a quelqu’un qui sort et quelqu’un qui rentre. Je ne dirais pas qu’on est plein, mais on est toujours très occupés», informe Linda O’Brien. Elle tient toutefois à rassurer les personnes dans le besoin qu’il y a toujours une place pour tout le monde. «On va toujours trouver un moyen. Si on n’a pas de place tout de suite, on va référer à un autre service.»

Sans donner de chiffre précis, elle avoue avoir constaté une augmentation dans les demandes de services depuis le début de la pandémie. Lorsqu’on lui propose 30% d’augmentation, comme c’est le cas au Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour de Shediac, Mme O’Brien admet que «cela a du sens.»