Transfert de patients vers des foyers de soins spéciaux: un processus complexe

Le gouvernement a commencé à déplacer des patients hospitalisés vers des lits de foyers de soins spéciaux afin de réduire l’achalandage du système de santé, mais il ne s’agit pas d’une solution simple.

Plusieurs personnes âgées occupent un lit d’hôpital en attendant d’avoir une place dans un foyer de soins qui offre des soins médicaux de niveau élevé.

Le gouvernement du N.-B. utilise maintenant des lits vacants dans des foyers de soins spéciaux pour alléger la charge des hôpitaux. Environ 160 lits disponibles dans ces établissements ont été identifiés par le gouvernement.

Ces foyers de soins spéciaux offrent des soins moins spécialisés pour des résidents qui sont généralement en bonne condition physique mais qui ont besoin de supervision.

Selon Robert Duguay, porte-parole du ministère du Développement social, seulement 13 personnes avaient été transférées dans ces foyers de soins spéciaux en date de mercredi.

«Ça se fait tranquillement», dit Robert Duguay, en ajoutant que le processus est complexe et que le transfert implique parfois des personnes qui ont une santé fragile.

Robert Gauvin, critique de l’opposition officielle en matière de Développement social, demeure perplexe.

«Comment est-ce que le processus va fonctionner? On comprend le besoin de réduire l’achalandage, mais on ne veut pas changer le mal de place. Qui est-ce qui va faire l’analyse de quelles personnes âgées ont besoin de quels soins? C’est important de savoir ça.»

Il estime que le gouvernement doit s’assurer que les résidents recevront les soins dont ils ont besoin malgré ces transferts d’urgence.

«Il y a si peu de détails sur les endroits où les personnes âgées sont transférées et sur la façon dont les membres de la famille peuvent s’assurer qu’elles reçoivent les soins de haute qualité dont elles ont besoin et qu’elles méritent», déplore le député libéral.

Le porte-parole du ministère assure toutefois que ces transferts ne se font pas au hasard, et que cela implique une planification logistique complexe.

«On détermine les besoins (de la personne), et on associe les résidents à des lits pour s’assurer qu’ils reçoivent tous les soins dont ils ont besoin. (…) On croit que c’est mieux pour eux d’attendre dans un foyer de soins spéciaux que dans un hôpital», dit M. Duguay.

Ces patients sont choisis au cas par cas, et ne sont transférés que si un établissement donné peut répondre à leurs besoins. Certaines personnes âgées qui ont des besoins médicaux importants ne pourront probablement pas quitter l’hôpital à moins d’obtenir une place dans un foyer de soins de niveau 3 ou 4, d’après le porte-parole.