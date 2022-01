U de M: création d’un arsenal contre les trolls

Le professeur d’informatique à l’Université de Moncton, Moulay Akhloufi, a accompagné des étudiants dans la création d’ordinateurs capables d’apprendre par eux-mêmes à détecter des vidéos violentes, des images de nudité et des propos misogynes.

C’est avec beaucoup de précautions que M. Akhloufi a annoncé le début de ces recherches en mars 2020.

«L’objectif ultime est de détecter les vidéos de tueries diffusées en direct sur les réseaux sociaux avant qu’elles ne soient partagées, a-t-il précisé. Nous ne l’atteindrons pas demain ni l’été prochain!»

Un an seulement après avoir tenu ces propos, son étudiant Abdarahmane Traoré a publié avec lui deux articles scientifiques sur des algorithmes capables de repérer des vidéos violentes avec une grande précision.

«En intelligence artificielle (IA), on peut buter sur un problème ou avoir une idée de génie et là, nous avons trouvé quelques solutions intéressantes et l’étudiant a travaillé de façon vraiment efficace», se réjouit M. Akhloufi.

Le professeur et ses assistants ont aussi conçu deux outils informatiques pour l’entreprise Two Hat en Colombie-Britannique, vendue depuis à Microsoft.

Comprendre un contexte

L’étudiante en maîtrise, Abir Rahali, a d’une part créé une IA qui apprend à détecter des messages misogynes sur les réseaux sociaux, comme Twitter.

«C’est l’un des rares travaux sur ça, car c’est très compliqué, commente M. Akhloufi. C’est en effet souvent le contexte qui permet de déterminer si un mot est une insulte contre les femmes.»

Pour que son ordinateur s’entraîne à faire le lien entre les différents termes d’une phrase et la misogynie, Mme Rahali lui a donné des bases de données contenant des messages toxiques sélectionnés sur internet par des experts.

«Il y a une couche d’attention sur les mots qui réfèrent aux femmes, comme «jeune fille» ou «avortement», détaille Mme Rahali. S’ils sont présents, des insultes comme «stupide» peuvent devenir misogynes. D’autres le sont forcément.»

Aider l’humain

L’intelligence artificielle est en revanche incapable de reconnaître des propos écrits pour exprimer avec sarcasme l’inverse de leur sens littéral, selon M. Akhloufi.

«Une ironie serait classée comme possiblement misogyne, dit le chercheur. Les logiciels sont imparfaits. L’idée, c’est qu’une décision soit prise par un modérateur humain en dernier lieu. L’IA est un outil pour l’aider.»

Le chercheur souligne aussi la possibilité de biaiser involontairement le jugement d’un algorithme en l’entraînant avec des données mal sélectionnées au préalable par des humains.

«Il faut garder ça à l’esprit, exhorte M. Akhloufi. Là, on suppose que le biais n’existe pas ou qu’il est faible dans nos bases de données.»

L’étudiante Miniar Ben Gamra a d’autre part créé une IA permettant de détecter des parties du corps humain sur des images, afin de repérer des photos contenant de la nudité par exemple.

«Le logiciel détecte les joints du corps: coudes, poignets, cou, etc. Il y avait déjà des travaux effectués là-dessus pour améliorer la performance des athlètes. Nous les avons utilisés pour localiser des zones corporelles d’intérêt», explique M. Akhloufi.

Recherches d’actualité

Le chercheur postdoctoral en sociologie à l’Université de Moncton (U de M), Gilbert McLaughlin, raconte que des informaticiens travaillent depuis plusieurs années sur des algorithmes capables de détecter de mauvais comportements sur internet.

«Les grands médias sociaux se font demander de plus en plus souvent d’intervenir à ce sujet, constate l’expert en haine et en extrémisme. Mais c’est difficile de faire le tri dans les millions et millions de messages écrits tous les jours, dans toutes les langues et pour toutes les cultures.»

D’où l’idée d’automatiser le processus grâce à des ordinateurs.

«Les algorithmes deviennent de plus en plus performants pour identifier ce qui est inacceptable dans le débat public», commente M. McLaughlin .

Il remarque en revanche la difficulté pour une intelligence artificielle (IA) de comprendre le sarcasme et l’ironie, qui peuvent se révéler destructeurs.

«Il va y avoir de grandes questions éthiques à se poser, affirme aussi le sociologue. Où est la limite de la liberté d’expression? Quelles sont les conséquences sur la démocratie? Comment une machine peut-elle bien détecter un contenu préjudiciable?»

Expertise pointue à l’U de M

L’intelligence artificielle (IA) est un domaine en évolution rapide. L’Université de Moncton (U de M) est incapable d’y jouer à armes égales avec les centres spécialement dédiés et fortement financés du Québec et de l’Ontario, selon l’agente des communications de l’établissement, Josée Basque.

«Notre expertise est unique au Canada Atlantique, fait-elle en revanche valoir. Nous développons des algorithmes sur mesure, uniques et puissants, dédiés à résoudre une question ou un problème spécifique. Nos résultats sont ainsi bien supérieurs à ceux que l’on voit habituellement, même chez les très gros.»

Mme Basque avance que cette expertise se reflète dans la croissance du nombre de projets de recherche collaborative en IA de l’U de M depuis cinq ans. Elle liste des sollicitations provenant de compagnies de partout au Canada et dans le monde (France, Chili…).