Branle-bas à Saint-Isidore pour accueillir 40 familles marocaines

On dit que ça prend tout un village pour élever un enfant. Dans certaines communautés rurales et acadiennes du sud-est de la province, cet adage prend tout son sens, surtout lorsqu’il est question de l’intégration du nombre grandissant d’élèves issus de l’immigration.

L’Acadie Nouvelle en a parlé avec Amira Khedri, coordinatrice des Services d’accueil et d’accompagnement des nouveaux arrivants au District scolaire francophone Sud au moment où la Péninsule acadienne s’apprête à bientôt accueillir 40 familles du Maroc.

L’arrivée prochaine de ces familles à Saint-Isidore représente un défi intéressant pour une région qui compte un faible taux d’immigration, mais qui a grandement besoin de bras supplémentaires pour pourvoir des postes au sein de plusieurs entreprises.

Le District scolaire francophone Nord-Est n’a pas donné suite à nos questions portant sur son plan d’intégration et d’adaptation de quelque 80 nouveaux élèves ou plus, mais le Comité d’accueil, d’intégration et d’établissement des nouveaux arrivants de la Péninsule acadienne (CAIENA) confirme qu’il travaille avec lui pour établir des stratégies.

Depuis quelques années, ces situations sont plus communes dans le Sud-Est. Pour ne citer qu’un exemple, il y a quelques années, 130 familles originaires du Mexique, des Philippines et de la Jamaïque se sont installées à Cap-Pelé pour travailler dans le secteur de la transformation des fruits de mer.

Inévitablement, les enfants sont inscrits dans les écoles locales. Mais avant de les enrôler, Amira Khedri et son équipe formée de huit personnes doivent d’abord démêler les différents statuts des parents pour déterminer si les enfants sont admissibles à l’école et à une éducation en français. Par la suite, on assiste les familles dans le reste du processus, comme remplir les différents formulaires.

«Lorsque la famille ne parle pas le français, il y a un peu plus de services qui sont offerts, comme la traduction. Mais même s’ils parlent le français, ils peuvent avoir besoin d’être accompagnés, car le système dans leur pays peut être complètement différent», explique Amira Khedri.

Selon Mme Khedri, l’arrivée d’un grand nombre de jeunes issus de l’immigration dans une seule région n’est pas sans défis, mais on y arrive toujours à la fin du jour.

«Ça se passe toujours bien dans l’ensemble. Il y a certainement des défis ici et là, souvent liés à la logistique, surtout quand tu reçois un grand nombre d’inscriptions au milieu de l’année. Il faut parfois trouver des locaux pour ajouter des salles de classe et comme tout le monde sait, il y a une pénurie de main-d’œuvre, c’est vrai pour le milieu de l’éducation aussi. Avec la pandémie, les choses se sont compliquées aussi, mais on s’organise toujours, on trouve des solutions et on a toujours l’appui des équipes du district.»

Les efforts valent toutefois le coup.

«On voit des histoires à succès. Ce sont des enfants très intéressés et ils sont fiers de dire qu’ils font partie de l’Acadie. Ils en apprennent sur la culture canadienne et acadienne et les autres élèves en apprennent sur ces nouvelles cultures. Il y a de beaux échanges. C’est très beau à voir.»

Mme Khedri a même eu écho d’instances où des jeunes acadiens ont commencé à apprendre des mots dans la langue d’un nouvel ami pour faciliter la communication entre différents groupes.

«Pour les élèves du secondaire, on peut avoir besoin de plus de temps, car on ne peut pas nécessairement les placer directement dans le cours de français 10e année. Dans les années primaires, ça se passe très bien, les enfants baignent dans le français à longueur de journée, ils sont avec leurs amis. Ça leur permet de pratiquer ce qu’ils ont appris en salle de classe.»

Le CAIENA à la recherche de familles bénévoles

Le Comité d’accueil, d’intégration et d’établissement des nouveaux arrivants de la Péninsule acadienne est à la recherche de familles de la région de Saint-Isidore et de la Péninsule acadienne qui souhaitent parrainer un nouvel arrivant ou une famille de nouveaux arrivants.

Le but du projet est de mettre ceux-ci, qui seront embauchés par l’entreprise Oxford Frozen Foods, en contact avec les gens de la région afin de faciliter leur intégration à la culture acadienne et pour leur faire participer à des activités, comme une sortie au cinéma, un repas en groupe ou une visite d’un endroit touristique.

En raison d’un manque d’effectifs dans la Péninsule acadienne, le CAIENA a aussi demandé à des organismes dont le mandat est de faciliter l’intégration des nouveaux arrivants dans les régions voisines de lui donner un coup de main.

«En ce qui concerne l’arrivée des 40 Marocains, nous nous préparons, en collaboration avec un autre centre, à offrir une formation aux superviseurs de l’entreprise Oxford, afin de les préparer à la diversité culturelle à laquelle ils devront faire face. Nous prévoyons aussi de préparer les conjoints(es) des nouveaux arrivants avec l’employabilité en leur donnant une formation qui les prépare à la recherche d’emploi. Nous allons aussi offrir plusieurs ateliers, présentations, formations sur différents sujets et organiser des activités afin de les aider dans leur intégration», explique Monika Mallais, directrice du CAIENA.