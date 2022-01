Changements proposés aux districts scolaires: beaucoup d’inquiétudes

Les conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick s’inquiètent de la réforme en gouvernance en éducation que souhaite mener le gouvernement de Blaine Higgs.

Début décembre, le gouvernement lançait une série de consultations auprès de l’ensemble des partenaires du milieu de l’éducation afin de «modifier les processus de prise de décisions, y compris la composition et l’organisation des conseils d’éducation de districts, et d’améliorer l’engagement communautaire.»

«Cette initiative vise à renforcer les assises solides du système d’éducation où chaque échelon décisionnel est harmonisé et soutenu dans les efforts déployés pour assurer des milieux d’apprentissage de qualité, des résultats optimaux tout en forgeant une identité acadienne et francophone vigoureuse auprès des élèves. Cette mobilisation vise à déterminer, pour chaque secteur linguistique, les caractéristiques et composantes inhérentes dans l’optique de continuellement améliorer le modèle de gouvernance améliorée», a expliqué dans un courriel un porte-parole du ministère de l’Éducation.

Les consultations devraient mener à la mise en place d’un nouveau modèle de gouvernance d’ici la fin 2022.

Près de deux mois après le début du processus, les conseils d’éducation de la province disent être inquiets de la manière dont les consultations ont été menées jusqu’à présent.

L’Association canadienne des commissions/conseils scolaires (ACCCS) entrevoit des problèmes inquiétants par rapport à cet examen et craint que la démarche puisse mener à l’abolition d’un pouvoir décisionnel, démocratique et local, en éducation.

«Nous sommes très inquiets de l’approche du gouvernement, dit la présidente de l’ACCCS, Laurie French. Des démarches semblables ont eu lieu dans plusieurs provinces et chaque fois, les gouvernements disaient vouloir un meilleur processus décisionnel local, mais c’est plutôt le contraire qui s’est produit.»

Elle cite en exemple le cas de la Nouvelle-Écosse, qui a tenté de remplacer les conseils scolaires anglophones élus par des conseils consultatifs.

D’après Mme French, le principal problème repose sur le fait que le gouvernement du Nouveau-Brunswick est resté muet sur ses intentions.

Robert Levesque, président de la Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick, abonde dans le même sens. Par exemple, note-t-il, le ministre de l’Éducation, Dominic Cardy, n’a pas indiqué s’il privilégie un modèle de gouvernance plutôt qu’un autre.

«C’est un peu frustrant, soupire M. Levesque. Ils disent nous consulter, ce n’est pas faux, mais le problème c’est que les consultations se sont limitées à nous demander notre avis sur de grandes orientations, des principes un peu flous. Les consultations devraient porter sur du concret ou sur ce qu’ils ont en tête, leurs intentions. Pour l’instant, on est dans le néant.»

Comme ses collègues, Ghislaine Foulem, présidente du Conseil d’éducation du District scolaire Nord-Est, est d’accord pour dire que la gouvernance peut être améliorée. Il faut toutefois se donner le temps de le faire correctement, chose impossible avec les échéanciers serrés fixés par le ministère, dit-elle.

«Il faut prendre le temps d’y réfléchir, il y a beaucoup de bonnes choses qui se font présentement, donc il ne faut pas tout recommencer à zéro», ajoute-t-elle.

Mme French note pour sa part que le moment pour mener ce genre de réflexion est très mal choisi.

«Les administrateurs, les enseignants et les parents n’ont ni le temps ni l’énergie afin de participer à ces consultations alors que nous sommes en pleine pandémie», déplore-t-elle.

Maintenir les acquis

Dans un communiqué publié en décembre, le ministre de l’Éducation, Dominic Cardy, a dit être déterminé à protéger la dualité en éducation, «en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, dans le cadre d’une nouvelle structure fondée sur les principes démocratiques».

Bien que le gouvernement soit tenu de garantir un mécanisme de gouvernance en éducation pour la minorité linguistique, M. Levesque craint néanmoins que Fredericton puisse choisir de faire le strict minimum prévu par la loi, laissant les francophones avec une structure vide et sans pouvoir.

Le problème, c’est le manque de transparence quant aux intentions de M. Cardy, martèle Robert Levesque. Il espère que le ministre partagera à tout le moins un livre blanc, comme l’a fait Daniel Allain lorsqu’il a présenté sa réforme de la gouvernance locale.

«Si au moins ils présentaient un livre blanc et disaient : “Voilà ce que l’on propose. Qu’en pensez-vous?” Autrement, ils n’auront pas consulté au moment où ça compte vraiment», analyse-t-il.

Le ministère de l’Éducation a indiqué à l’Acadie Nouvelle qu’il n’a pas l’intention de présenter un livre blanc sur la réforme de la gouvernance en éducation. Un document énonçant les grandes lignes des consultations sera toutefois rendu public.