COVID-19: baisse des hospitalisations, mais plus de patients aux soins intensifs

Selon les données mises à jour par la Santé publique vendredi, 135 personnes sont aux prises avec la COVID-19 dans les hôpitaux du Nouveau-Brunswick, soit six de moins que jeudi.

Soixante-trois de ces patients sont hospitalisés à cause du virus et 72 autres ont contracté la maladie pendant leur séjour à l’hôpital. Seize personnes atteintes sont aux soins intensifs, soit deux fois plus que la veille. Quatorze s’y retrouvent en raison du virus.

Quatre personnes atteintes de la COVID-19 sont décédées: une personne âgée de 70 à 79 ans dans la zone 1 (région de Moncton); ainsi que trois personnes âgées de 80 à 89 ans, soit une dans la zone 2 (région de Saint-Jean), une dans la zone 3 (région de Fredericton) et une dans la zone 6 (région de Bathurst).

Toutes les régions du Nouveau-Brunswick retourneront à la phase 2 du plan pour l’hiver en réponse à la COVID-19 vendredi soir à 23h59.

Les entreprises qui ont dû cesser leurs activités dans le cadre de la phase 3 – y compris les salons de coiffure, les centres de divertissement, les gymnases et les salles à manger des restaurants – seront autorisées à rouvrir leurs portes à 50% de leur capacité et avec des mesures de distanciation physique dans le cadre de la phase 2. Les gens devront limiter leurs contacts à un maximum de 10 personnes (les mêmes 10).

Les directives relatives aux rassemblements formels dans la phase 2 ont été modifiés. Il n’y aura plus de limite quant au nombre de personnes admises, mais les lieux de rassemblement seront limités à 50% de leur capacité, et les gens devront demeurer assis et porter un masque en tout temps, sauf lorsqu’ils sont en train de manger ou de boire. Les lieux de divertissements – comme les théâtres, les centres d’événements sportifs, les casinos, etc. – peuvent reprendre leurs activités conformément aux directives de la phase 2.

Des changements ont également été apportés aux directives concernant les sports, la musique et les activités de loisirs afin de permettre la reprise de certaines activités.

Reprise de l’apprentissage en personne dès lundi

Les écoles publiques retourneront à l’apprentissage en personne à temps plein ce lundi, comme prévu. Les plans provinciaux pour les écoles, qui décrivent les mesures mises en œuvre afin d’être conformes au plan pour l’hiver de la Santé publique, entreront également en vigueur lundi.

Le port du masque sera obligatoire à l’intérieur et à l’extérieur pour tous les groupes d’âges, à l’exception des élèves de la maternelle à la huitième année lorsqu’ils se trouvent au sein de leur groupe à l’extérieur. Les élèves devront apporter leur propre masque à l’école. Il y aura des masques de qualité médicale – de catégorie KN95 ou plus élevée – pour les membres du personnel enseignant et du personnel scolaire qui désirent en obtenir.