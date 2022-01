Fermeture temporaire de la clinique de Dalhousie: le maire critique Vitalité

Exaspéré par la fermeture temporaire annoncée de la clinique du Centre de santé communautaire St. Joseph de Dalhousie, le maire Normand Pelletier a décidé de prendre les choses en main et s’adresse directement aux travailleurs de la santé.

Dans une vidéo diffusée sur les médias sociaux, le maire invite les professionnels de la santé qui souhaitent relever de nouveaux défis ou qui recherchent une meilleure qualité de vie à considérer le Restigouche, et plus particulièrement un des postes disponibles au CSC St. Joseph.

Dans son message, le maire met l’accent sur le potentiel de la région, ses nombreuses activités quatre saisons, sa beauté ainsi que son marché immobilier abordable.

Cette vidéo ne date pas d’hier. Elle a été tournée il y a environ deux ans afin de mousser le recrutement du personnel en santé au Restigouche.

«Finalement, je l’avais mise de côté. Mais quand j’ai vu que Vitalité fermait notre clinique pour un mois, j’ai décidé de la sortir. Elle est plus que jamais d’actualité, car le recrutement ne s’est visiblement pas amélioré», confie l’élu, non sans exprimer sa frustration face à la toute dernière décision touchant le CSC situé de sa communauté.

Jeudi, le Réseau de santé Vitalité a annoncé que la clinique sur rendez-vous du CSC St. Joseph allait fermer temporairement ses portes en raison d’une pénurie de personnel. Ce manque, dit-on, fait en sorte que la clinique n’a plus les ressources suffisantes pour assurer la permanence des services. La mesure entrera en vigueur lundi (31 janvier) et sera en vigueur pendant un mois.

Il y a quelques années, la clinique sans rendez-vous du CSC St. Joseph fonctionnait de 8h à 20h. Par manque d’effectif, on a ensuite réduit ces heures. Depuis quelques mois, elle n’était ouverte que sur rendez-vous.

«Plus ça va, plus le service se dégrade et on ne semble pas pressé de régler la situation chez Vitalité. En fait, on semble plutôt déterminé à faire en sorte de fermer la clinique et ça, ça ne passe pas du tout», exprime M. Pelletier.

En l’absence de cette clinique, Vitalité suggère aux gens qui ont besoin d’obtenir des soins de santé primaires essentiels de consulter leur médecin de famille, un pharmacien, un médecin dans une (autre) clinique sans rendez-vous, d’appeler Télé-Soins, ou de visiter eVisitNB pour obtenir une consultation en ligne.

«C’est du gros n’importe quoi. C’est justement à quoi sert notre clinique, à ne pas engorger les urgences et les bureaux des docteurs», s’offusque le maire Pelletier, rappelant que l’accès aux médecins de famille – spécialement en période de pandémie et de pénurie de personnel, comme c’est le cas en ce moment – est particulièrement difficile.

Fatigué d’attendre après Vitalité, le maire a ainsi pris sur lui d’inviter lui-même les professionnels à postuler, et ce, directement à la Ville.

«Honnêtement, on ne perd rien à essayer, car personne d’autre que nous ne semble intéressé à faire en sorte que cette clinique fonctionne. On avait un bon système et on veut le conserver», lance M. Pelletier.

Nouvelle approche

Au réseau Vitalité, on soutient que la nécessité de fermer temporairement la clinique du CSC St. Joseph est liée à un manque de personnel et à l’épuisement généralisé de ce service.

«Au lieu de le fermer quelques jours, puis de le rouvrir, et ainsi de suite, on a décidé de lui donner une pause d’un mois afin que nos équipes puissent se ressaisir et, de notre côté, bien analyser la situation», explique Jacques Duclos, vice-président aux Services communautaires et à la Santé mentale, qui dit comprendre qu’il s’agit d’un désagrément pour la population.

Par ailleurs, selon M. Duclos, le concept de pratique collaborative instauré dans cet établissement depuis un certain temps – concept qui vise à cibler les bons professionnels de la santé pour répondre aux problèmes des patients – semble donner de meilleurs résultats que la clinique sans rendez-vous. Le volume de patients pris en charge y serait beaucoup plus élevé que le nombre de patients vus à la clinique sans rendez-vous lorsque celle-ci fonctionnait à plein régime.

«Il y a toujours une pertinence d’avoir un centre d’accès de dépannage pour les soins de santé primaires dans cette partie de la région. La question qu’on doit se poser c’est de savoir quelle forme il doit prendre. Est-ce que c’est une pratique collaborative, une clinique?», souligne M. Duclos.

Qu’à cela ne tienne, la clinique n’est pas fermée définitivement et Vitalité assure qu’il n’a pas mis de côté ses efforts de recrutement pour le CSC St. Joseph.

«On a du potentiel, ça augure bien», a dit M. Duclos.