Direction du Parti libéral du N.-B.: Robert Gauvin tente sa chance

L’attente est terminée: Robert Gauvin a pris sa décision. Il tente sa chance afin d’obtenir la direction du Parti libéral du Nouveau-Brunswick. Ce politicien au parcours atypique devient donc le quatrième candidat à la succession de Kevin Vickers.

Plusieurs ne se demandaient pas si, mais quand le député de Baie de Shédiac-Dieppe allait franchir le pas. Après une longue et mûre réflexion prise avec sa famille, l’ancien comédien âgé de 53 ans a choisi d’en informer l’Acadie Nouvelle, dimanche. Il prévoit organiser un lancement officiel de campagne vers la fin de février, si possible en présentiel.

«J’ai un feeling, a-t-il expliqué, en avouant avoir été la personne la plus difficile à convaincre. J’ai le feeling que je peux faire une différence positive, travailler en équipe et reconnecter avec tout le monde. Cela a pris du temps parce que c’est une décision importante qui engage les 10 prochaines années de ma vie si ça fonctionne.»

Robert Gauvin se frottera donc contre l’ancien député-ministre Donald Arseneault, l’ancien député fédéral T. J. Harvey et l’homme d’affaires Seamus Byrne afin d’en découdre éventuellement devant l’actuel premier ministre conservateur Blaine Higgs à l’Assemblée législative.

«Je veux que tout le monde, au nord, au sud, à l’est et à l’ouest, fasse partie de la solution. Actuellement, on sent une division et il faut que ça arrête», juge-t-il.

Si on dit que six mois constitue une éternité en politique, on peut dire que les quatre premières années d’expérience de M. Gauvin ont été uniques. Il est passé de député conservateur de Lamèque-Shippagan-Miscou élu de justesse, en 2018, à vice-premier ministre sous la gouverne de M. Higgs, en plus d’occuper les postes de ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture et de ministre responsable de la Francophonie.

En février 2020, il a démissionné avec fracas quand son gouvernement minoritaire a voulu fermer six urgences de nuit en milieux ruraux. Devenu député indépendant, il a accepté de représenter les valeurs libérales dans le Sud-Est au scrutin de l’automne suivant.

À son avis, cette expérience pour le moins atypique est une carte payante dans sa main.

«Quand j’étais au cabinet, chaque fois qu’un francophone venait à Fredericton, il demandait à ce que je sois présent. J’ai pu ainsi connaître tous les ministères. Ç’a été un apprentissage incroyable. C’est bon de travailler en équipe avec les fonctionnaires, ce qui permet de savoir vers quelle direction aller», estime celui qui désire attendre le lancement de sa campagne pour identifier ses priorités.

Cependant, Robert Gauvin sait déjà une chose: il faut reconnecter avec le tissu social du Nouveau-Brunswick. Et ce n’est pas une question de vengeance contre son ancien parti, appuie-t-il.

«Il nous faut quelqu’un qui veut gouverner pour toute la province, affirme celui qui dit ne pas faire ce geste pour flatter son égo. C’est important d’être responsable du côté économique, mais un peu plus de compassion ne fera certainement pas de tort. On sait qu’il y aura des décisions difficiles à prendre, mais la force d’un meneur est d’avoir aussi de la compassion et de dire que quelque chose ne sera pas bon pour les gens du Nouveau-Brunswick.»

Le député et critique de l’opposition officielle dans le dossier du développement social a déjà recruté des gens dans l’équipe. Il a créé un comité consultatif et prétend avoir des appuis solides avec des gens de partout en province. Il ajoute que des députés actuels et anciens appuient sa candidature, mais il leur laisse le loisir de se dévoiler. Il entend mener une campagne axée sur l’inclusion.

Il sait bien aussi que ses adversaires chercheront à la déstabiliser sur son passé politique et insisteront sur le fait qu’il n’est pas un vrai libéral. Sa défense est déjà toute préparée.

«Je ne vais pas me cacher. Tout le monde connaît mon parcours. Le geste que j’ai posé en 2020, je le referais n’importe quand, car je suis prêt à me battre pour les gens du Nouveau-Brunswick. Le travail de politicien en est d’abord un de service public. Quand j’ai démissionné à Shippagan, j’ai dit que je ne me reconnaissais plus dans le parti de mon père. Les principes du Parti libéral me rejoignent et je m’y sens beaucoup plus à l’aise», conclut-il.

La convention du Parti libéral du N.-B. est programmée pour le 6 août, à Fredericton.