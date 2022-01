Importante saisie de la GRC à Grand-Sault et Perth-Andover

D’importantes quantités de drogue, d’armes à feu et d’argent ont été saisies par les policiers de la GRC lors d’une opération qui a été menée jeudi dernier à Grand-Sault ainsi qu’à Perth-Andover. Munis de mandats de perquisition, les policiers ont investi une résidence de la promenade West Riverside, à Perth-Andover, et une résidence du chemin McCluskey, à Grand-Sault.

La longue liste des biens saisis comprend d’importantes quantités de drogues que l’on croit être des comprimés de méthamphétamine, de la méthamphétamine en cristaux et des comprimés d’hydromorphone. Ils ont aussi saisi huit armes à feu (dont plusieurs étaient non sécurisées), des substances que l’on croit être de la cocaïne, du crack, du fentanyl et de l’héroïne, ainsi que des munitions, de l’argent comptant, une réplique d’arme de poing à plombs, une réplique de carabine de type «air soft» et des objets associés au trafic de drogues.

Deux personnes ont été arrêtées sur les lieux. Un homme âgé de 30 ans, de Perth-Andover, a été libéré sous certaines conditions et comparaîtra en cour provinciale à Woodstock, le 19 avril 2022. Une femme âgée de 31 ans, également arrêtée, a plus tard été libérée par la GRC.

L’enquête a été menée par le Groupe provincial de réduction de la criminalité, qui est composé de policiers de la GRC au Nouveau-Brunswick et de la Force policière de Fredericton. Des membres du Détachement de la vallée de l’Ouest et de la Section des chiens policiers de la GRC ont aussi offert de l’assistance lors de l’exécution des mandats de perquisition.