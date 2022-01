Réouverture des gymnases: «Les clients étaient très contents!»

Après environ deux semaines de fermeture forcée en raison des mesures sanitaires décrétées par le gouvernement, plusieurs entreprises du Nouveau-Brunswick sont maintenant autorisées à rouvrir leurs portes, mais sous certaines conditions.

Toutes les régions de la province sont retournées à la phase 2 du plan provincial pour l’hiver en réponse à la COVID-19, et ce, depuis vendredi soir à 23h59.

Confronté à un nombre record d’hospitalisations et de cas de COVID-19, le gouvernement Higgs avait décidé de faire entrer la province en phase 3 de gestion de la pandémie à la mi-janvier.

Les entreprises qui avaient alors dû cesser leurs activités dans le cadre de la phase 3 – y compris les spas et les salons, les centres de divertissement, les gymnases et les salles à manger des restaurants – sont donc autorisées à rouvrir leurs portes à 50% de leur capacité et à condition de mettre en application les mesures de distanciation physique.

Le retour des élèves en salle de classe est aussi envisagé dès lundi.

Bon pour la santé mentale

Le Centre Action Santé, un centre de conditionnement physique à Saint-Isidore, devait ouvrir ses portes à 9h samedi matin, mais plusieurs habitués attendaient déjà dans leur voiture dès 8h30, raconte Richard Thibodeau, directeur général du Centre Action Santé.

«Les clients étaient très contents. J’aurais cru que ça aurait été les plus jeunes, mais il y avait aussi beaucoup de gens un peu plus âgés. Ils se sont beaucoup ennuyés du côté social au cours des deux dernières semaines. Dans les centres de conditionnement physique, malgré les mesures, on leur offre un semblant de normalité. Ça fait du bien non seulement au physique, mais aussi au mental.»

Au lieu de broyer du noir, au cours des deux dernières semaines, Richard Thibodeau a profité de la situation pour réaménager l’intérieur du gym et pour donner un coup de peinture afin de rafraîchir l’entrée. Tout l’équipement a aussi été complètement désinfecté.

«J’ai voulu rendre le gym plus beau. Je voulais que les gens rentrent avec l’idée qu’on a réussi à faire quelque chose de beau durant les deux semaines de confinement.»

Les nombreux gyms qui ont pu rouvrir samedi doivent continuer de suivre les règlements exigés par le gouvernement provincial dans le cadre de la phase 2. Ils peuvent fonctionner à seulement 50% de leur capacité et la distanciation physique de deux mètres ainsi que le port du masque sont obligatoires.

Plusieurs contrecoups

Si la clientèle actuelle accepte bien les règlements, les centres de conditionnement physique, comme celui à Saint-Isidore, ont subi plusieurs contrecoups depuis 2020 en raison de la pandémie.

«Notre secteur a beaucoup été touché. Depuis la pandémie, on fonctionne à 50% de toute façon. Beaucoup de gens ont décidé de ne plus venir, car ce n’est pas tout le monde qui est à l’aise avec le fait de devoir porter un masque en faisant du gym.»

D’autres clients n’étaient pas à l’aise avec la mise en place d’un passeport vaccinal, reconnaît-il.

Richard Thibodeau comprend les raisons pour lesquelles le gouvernement provincial agit, mais il espère que la province fera preuve de plus de flexibilité si jamais elle décide de repasser à la phase 3.

«On comprend que la phase 3 a eu lieu pour désengorger le système de santé, mais au début de la pandémie, on nous avait permis d’avoir un système où on acceptait des rendez-vous. Ça aurait pu être une option au lieu d’une fermeture totale. Malgré tout, on essaie de trouver du positif dans le négatif.»

«On a une clientèle qui vient s’entraîner pour le bien-être. Le commentaire que j’entends le plus souvent depuis un certain temps c’est, ‘‘qu’il ne faut pas que ça ferme encore, car c’est ce qui amène du positif.’’ Le conditionnement physique est important pour la santé mentale de ces gens.»