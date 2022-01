Star Académie: les admirateurs d’Alexandra Duguay et d’Olivier Bergeron sortent de l’ombre

Après avoir été reportée pendant deux semaines en raison d’une éclosion de COVID-19, la populaire émission Star Académie est de retour en ondes depuis cette semaine. Comme toujours, les deux académiciens du Nouveau-Brunswick, Alexandra Duguay, de Shippagan, et Olivier Bergeron, de Kedgwick, auront droit à un important soutien dans leurs communautés.

Éric Gagnon, maire de Kedgwick, connaît Olivier Bergeron depuis longtemps. Il a déjà été son entraîneur de hockey. Son épouse a déjà été l’enseignante du musicien âgé de 20 ans.

«Il a toujours été un chanteur. Il avait un talent tout jeune, mais quand t’as 12, 13, 14 ans, tu veux faire partie de la gang et il a mis ça de côté un peu», dit Éric Gagnon.

Par contre, que ce soit sur la patinoire ou sur scène, M. Gagnon a pleine confiance dans les moyens d’Olivier.

«C’est un bon jeune. Il a toujours été droit dans ses décisions. Quand il donne son nom pour quelque chose, il s’embarque à 100%. Dans une équipe, il te faut un Olivier. Comme entraîneur, j’ai toujours dit que, quand on joue au hockey, on ne joue pas pour ce qui est écrit sur le dos, c’est-à-dire son nom, pour soi-même, on joue pour ce qu’il y a en avant, le logo de l’équipe. J’ai donc dit à Olivier que cette fois-ci, tu dois jouer pour ce qui est écrit en arrière, il faut que tu sois là pour toi.»

En temps normal, la municipalité aurait sans doute invité la population à suivre l’émission ensemble dans une salle communautaire, mais la pandémie oblige les gens à le faire autrement.

«Avec tout ce qu’on vit, on va rester dans nos maisons et suivre ça sur les médias sociaux. On aurait aimé vivre ça en communauté, mais la situation fait que ce n’est pas le cas. Ça demeure quand même un événement rassembleur, ça fait du positif.»

Aidons Alexandra Duguay

Dans la Péninsule acadienne, plusieurs risquent aussi de suivre l’émission avec grand intérêt. Alexandra Duguay, de Shippagan, espère aussi faire son entrée à l’Académie. C’est pour cette raison que des étudiants du programme de Gestion de bureau du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick ont décidé de soutenir l’ancienne élève en chant de l’Académie Isabelle Thériault dans le cadre d’un cours portant sur la gestion des médias sociaux.

Ils ont notamment créé la page Aidons Alexandra Duguay de Shippagan à prendre l’autobus de Star Académie. Leur objectif est d’aider la femme âgée de 20 ans à vivre la plus longue aventure possible à l’émission. La page regroupe plusieurs vidéos d’artistes connus de la région, dont Jean-François Breau, Annie Blanchard, une ancienne participante de Star Académie, et Isabelle Thériault, son ancienne professeure de chant, qui l’encourage.

Karl Chiasson-Hébert, un étudiant du programme de Gestion de bureau, se souvient d’avoir écouté Star Académie dans sa jeunesse, avec ses parents, à l’époque où Wilfred LeBouthillier a remporté les grands honneurs.

Il entend suivre cette édition avec intérêt.

«Alexandra est une Acadienne qui vient de la région. C’est une artiste de chez nous qui veut réaliser son rêve. On a commencé la page Facebook pour encourager les gens à mieux la connaître.»