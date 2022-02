Centre des générations: Caraquet ajoute 2 millions $

«La réunion de 30 millions $», telle que qualifiée par le maire Bernard Thériault sur sa page Facebook, a donné lieu à d’importantes décisions financières pour la Ville de Caraquet, lundi soir. À commencer par une contribution additionnelle substantielle au projet de Centre régional des générations.

Devant la hausse faramineuse des coûts de construction du projet de complexe sportif multifonctionnel – la facture est passée de 15 à 19 millions $ avant même la première pelletée de terre -, la municipalité n’a eu d’autre choix que de voter une autorisation d’emprunt à la province de 2 millions $ qui viendrait s’ajouter à son engagement initial de 2 millions $.

Elle demande également au comité de la campagne de financement de retourner sur le terrain afin d’aller chercher une bonne partie des 2 millions $ manquants.

Afin de compléter la contribution combinée comprenant 7 millions $ du fédéral et 4 millions $ du provincial, les élus espèrent y arriver grâce à la participation des communautés voisines et des sommes provenant de la taxe sur l’essence.

Le maire a expliqué cette décision en mentionnant que la Ville devait prendre ses responsabilités devant ce projet.

«On aurait pu le réduire encore ou dire non, mais on prend notre responsabilité face à l’intérêt de la communauté pour ce beau projet. Il aurait fallu un conseil municipal sans cœur pour abandonner tout ça», a-t-il mentionné, en stipulant que cet emprunt n’aurait que très peu d’incidence sur le budget de la Ville et le taux de taxation foncière.

Au départ, le Centre régional des générations devait couvrir 75 000 pieds carrés et comprendre une patinoire, plus de 500 sièges, une piste de marche, un club plein air, une cuisine communautaire et une serre. Le projet a été réduit à 61 000 pieds carrés avec l’amputation des deux derniers items.

Les appels d’offres sont toujours prévus pour la fin mars avec le début des travaux en juin. L’ouverture est programmée pour l’automne 2023.

Des terrains pour des logements

Par ailleurs, la Ville a accepté d’acheter deux terrains dans le secteur ouest du centre-ville au coût de 130 000$. Elle va les revendre pour 1$ à un promoteur immobilier qui entend y construire 28 logements haut de gamme.

Si l’identité de cet investisseur demeure inconnue, il a été permis d’apprendre que ses ambitions sont estimées à 4,2 millions $ et elles visent principalement la clientèle aisée des retraités et semi-retraités.

M. Thériault a indiqué que la municipalité manque cruellement de logements pour diverses gammes de clientèle. Ce projet, qui doit aboutir d’ici à Noël 2022, viendra corriger en partie cette lacune.

La Ville prévoit également investir plus de 310 000$ pour installer les eaux et les égouts sur ces deux terrains.

«Il n’y aurait pas eu d’hôtel Super 8, près du quai de Caraquet, si la Ville n’avait pas acheté le terrain, le vendre au promoteur pour 1$ et y installer les eaux et les égouts», a justifié le maire devant les nombreuses interrogations des citoyens devant cet engagement.

Il a mentionné que deux autres promoteurs ont approché la Ville pour des complexes de logements à prix modique.

Les élus ont entériné des contributions à des projets d’infrastructure valant environ 30 millions $ pendant cette réunion extraordinaire. La part de la municipalité est environ de 20%.