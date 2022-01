Grand Moncton: la pandémie et des locaux non sécuritaires plombent le moral des policiers

Le représentant syndical de la Fédération de la police nationale pour les provinces atlantiques, Pat Bouchard, fait valoir la fatigue des policiers causée par la pandémie. Il rappelle aussi que les agents du Grand Moncton travaillent dans des locaux insécuritaires.

«Il y a peu de différence de moral entre les policiers du détachement Codiac et ceux d’ailleurs au Nouveau-Brunswick, juge M. Bouchard. Ils sont obligés d’assurer un service essentiel en pandémie qui ne se fournit pas derrière un ordinateur, mais ils n’ont pas de ressources supplémentaires.»

Le représentant syndical affirme en particulier que les agents ont dû répondre à beaucoup plus d’appels depuis l’arrivée de la COVID-19, à cause de Néo-Brunswickois dénonçant les comportements de leurs voisins.

«Au détachement Codiac, il y a des situations problématiques avec les nombreuses réparations à faire dans le poste de police, pour qu’il soit sécuritaire, ajoute M. Bouchard à propos de l’immeuble des années 1970, rue Main. Des lacunes doivent être comblées, certaines immédiatement. Les normes de santé et de sécurité ne sont pas atteintes à certains niveaux.»

Poste de police vétuste

Sherry Trenholm, directrice des installations de Moncton, a décrit un édifice vétuste, exigu et insécuritaire lors d’une réunion du conseil municipal en octobre. L’état des cellules, par exemple, ne respecte pas les normes d’un contrat passé avec la GRC.

«Il faut remplacer le système d’éclairage. Les systèmes de mécanique, dont le système d’extinction d’incendie, la plomberie, le chauffage, l’aération et la climatisation, se rapprochent de la fin de leur durée utile», a souligné Mme Trenholm.

La fonctionnaire municipale a aussi évoqué des fuites dans le toit et un système électrique insuffisant.

La mairesse Dawn Arnold a d’ailleurs laissé entendre sa satisfaction à la suite du vote favorable à la construction d’un nouveau quartier général rue Albert, pour un coût de 57,2 millions $.

«Ce n’est pas sécuritaire, a-t-elle déclaré à propos des locaux actuels. C’est un risque pour les agents. C’est un risque pour notre communauté. Il fallait donc faire quelque chose», a-t-elle commenté.

La Ville a émis un appel d’offres le 20 décembre et devrait donner ses recommandations au conseil municipal en mars, selon son service de communication. Les travaux devraient débuter en avril et se terminer avant la fin de l’année 2023.

Police municipale

L’orgueil de certains agents de la GRC semble par ailleurs avoir été froissé.

S’ils n’ont pas beaucoup plus de collègues et d’équipement depuis 2020, ils ont obtenu en 2021 une hausse de salaire de 24% sur six ans.

Leur nouvelle convention collective, signée avec le gouvernement fédéral, a fait passer le budget que le Grand Moncton leur attribue de 35 millions $ à 40 millions $.

La Ville de Moncton réfléchit depuis à effectuer une étude sur la possibilité de créer une force policière municipale, selon le président par intérim de l’Autorité policière régionale de Codiac (APRC), Don Moore.

Le maire de Dieppe, Yvon Lapierre, a aussi affirmé en octobre que la GRC se retirerait des services de police contractuels à l’échelle provinciale et municipale.

«Il n’y a rien de vrai là-dedans, s’agace M. Bouchard. Mais si on prend ce commentaire sans son contexte, il peut froisser certaines personnes.»

Quelques mois avant les propos de M. Lapierre, le comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes canadienne a recommandé la fin des services contractuels de la GRC avec les provinces et les municipalités, pour qu’elle se concentre sur ses missions fédérales.

Rétention des policiers

M. Bouchard estime en tout cas le roulement du personnel dans le détachement de Codiac semblable à celui des autres forces de l’ordre au Canada.

Le précédent président de l’APRC, Charles Léger, a pourtant souhaité que les policiers du Grand Moncton aient une plus longue expérience dans cette région. Un récent rapport montre qu’ils ont en moyenne deux ans d’ancienneté dans ce territoire, contre 11 ans au service de la GRC.

«Je suis un peu surpris, a exprimé M. Léger en septembre. Toutefois, il y a eu beaucoup de mouvements ces dernières années, dont des départs à la retraite après [la fusillade] de 2014. On voit aussi des difficultés pour maintenir les policiers en bonne santé.»

À noter de plus qu’en 2014, le nombre de policiers rapporté à la population était faible à Moncton par rapport aux autres régions métropolitaines de recensement, selon Statistique Canada.