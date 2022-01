Lancement d’un partenariat afin de favoriser l’immigration au Madawaska

Trois collectivités de la région du Haut-Saint-Jean ont officiellement lancé récemment le Partenariat local en immigration (PLI), avec comme objectif de favoriser l’arrivée et, surtout, la rétention de nouveaux arrivants.

Fruit d’une alliance entre les communautés de Haut-Madawaska, d’Edmundston et de la Première Nation malécite du Madawaska, ce partenariat regroupe 28 membres de divers secteurs d’activités.

«On travaille là-dessus depuis 2019. On a fait une étude de faisabilité en 2020 pour démontrer que la région avait besoin de ce projet. Le travail s’est concrétisé en 2021, par la création officielle du partenariat. On a célébré le lancement officiel le 20 janvier», a expliqué le coordonnateur du PLI, Ibrahim Sobhi.

L’organisme se veut un complément aux groupes comme le Centre de ressources pour nouveaux arrivants du Nord-Ouest et le programme Communautés francophones accueillantes du Haut-Saint-Jean.

Le PLI a comme objectif de permettre aux organismes membres d’échanger et de partager des ressources, de travailler sur les enjeux communs et de parler d’une même voix pour favoriser l’immigration dans la région du Haut-Saint-Jean.

Selon Ibrahim Sobhi, un plan d’action a été mis en place pour l’année en cours. Le PLI est donc composé d’un conseil qui chapeaute des sous-comités. Ces sous-comités s’occupent d’activités en lien avec l’accueil des nouveaux arrivants, des communications et de la formation, ainsi que la promotion de la région afin d’attirer davantage d’immigrants.

De ces comités, émanent aussi des groupes de travail permettant d’identifier des lacunes et trouver des pistes de solution pour mieux servir la clientèle immigrante.

M. Sobhi n’a pas d’objectif précis quant au nombre d’immigrants que l’on souhaite attirer dans le cadre du PLI.

Selon des données retrouvées sur le site web du Partenariat local en immigration – s’appuyant sur les statistiques du recensement 2011-2016 – la région du Haut-Saint-Jean a accueilli 875 nouveaux arrivants. La grande majorité (510) provenait des Amériques. L’Asie, l’Europe et l’Afrique ont suivi.

«On n’a pas de plafond, donc on travaille pour accueillir davantage de personnes immigrantes. On veut non seulement les attirer dans notre région, mais leur offrir un climat adéquat qui leur permet de s’installer de façon définitive», a expliqué M. Sohbi.

Évidemment, le succès de l’opération passera aussi par certains facteurs comme le transport et le logement abordable, a-t-il poursuivi.

De plus, selon des chiffres repris d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) de 2015 à 2021, un nombre de 135 demandes ont été faites en 2019, soit le plus haut total de cette période. L’année 2020 a permis d’en ajouter 80. Il y en a eu toutefois un peu moins en 2021 (40).

«On a eu de bons chiffres au cours de ces années et ça s’explique par les efforts individuels de chaque intervenant et un travail de partenariat entre plusieurs d’entre eux.»

Le coordonnateur du PLI reconnaît que la pandémie peut avoir eu un rôle à jouer dans la diminution, de 2019 à 2021.

«La pandémie a un impact sur tout et ça affecte les statistiques, mais on remarque quand même qu’Edmundston et ses environs commencent à se démarquer sur le plan national et même international. On voit qu’il y a des demandeurs de résidence permanente de l’extérieur qui mentionnent que leur première destination sera à Edmundston.»

Depuis le 1er avril 2021, plusieurs activités ont été mises en œuvre par les intervenants du PLI-HSJ au sein de ses groupes de travail, dont la création d’un site web.

Celui-ci permettra aux visiteurs, intervenants et personnes immigrantes de s’informer au sujet des différents services disponibles dans la région.