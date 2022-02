Le Centre intergénérationnel prend forme sur papier à Cap-Pelé

Les gens de Cap-Pelé auront dorénavant une meilleure idée de la forme que prendra leur futur Centre communautaire intergénérationnel, un projet de 13,5 millions $.

Lors d’une réunion plénière du conseil municipal lundi soir à Cap-Pelé, le directeur général de la municipalité, Stéphane Dallaire, a présenté pendant une bonne heure le plan de l’imposante structure qui prendra place au cours des prochaines années.

On sait d’ores et déjà que la patinoire actuelle de l’aréna demeurera intacte. Le nouveau développement va se faire autour d’elle, surtout du côté de l’entrée principale actuelle de l’aréna, ainsi que du côté nord. D’ailleurs, l’entrée principale du futur Centre intergénérationnel sera située du côté nord.

Stéphane Dallaire a informé que dès leur entrée dans le Centre communautaire intergénérationnel, les gens se retrouveront dans un grand lobby avec énormément de clarté car il y aura beaucoup de vitrines. Tel que signalé par le directeur général, les gens n’auront pas l’impression de rentrer dans un aréna tellement ce sera ouvert à cet endroit.

Au premier étage, en entrant à gauche, il y aura un grand espace de 2000 pieds carrés qui sera à louer. Cap-Pelé lancera éventuellement un appel d’offres concernant cet espace. La municipalité aimerait y voir un centre d’exercice ou quelque chose du genre.

Du moins, «c’est ça la vision, a indiqué Stéphane Dallaire. On veut avoir des services reliés à la santé.»

À proximité, il y aura un vestiaire comprenant douches et toilettes. Si on poursuit la visite du bâtiment du nord au sud, on retrouvera ensuite une grande surface multifonctionnelle permettant de pratiquer différents sports comme le basketball, volleyball, tennis, soccer et autres. Cette surface pourra être divisée en deux sections grâce à un rideau. L’espace pourra également servir aux activités après-classe car une école se trouve déjà à proximité du côté sud. D’ailleurs il y aura une porte du côté sud pour permettre aux enfants d’entrer dans le centre.

On retrouvera un restaurant pouvant accueillir de 100 à 125 personnes ainsi qu’un lounge à proximité de la surface multifonctionnelle.

Si on retourne à l’entrée principale, à droite, on retrouvera une réception ainsi que trois espaces de bureaux. En poursuivant du côté ouest parallèlement à la patinoire, il y aura six nouveaux vestiaires pour les équipes de hockey, de ringuette et autres sports de patin. Cinq des six nouveaux vestiaires auront une superficie de 455 pieds carrés. Le sixième vestiaire, réservé à l’équipe locale, aura une superficie de 676 pieds carrés. À titre comparatif, les vestiaires actuels de l’aréna sont de 250 pieds carrés.

Dans les estrades, les bancs de bois actuels seront remplacés par des sièges. Au total, on retrouvera 450 sièges des deux côtés de la patinoire. De 200 à 250 autres personnes pourront surveiller la patinoire debout, en plus des autres espaces autour de l’amphithéâtre.

Selon Stéphane Dallaire, le nouveau centre devrait permettre d’accueillir sensiblement le même nombre de spectateurs qu’actuellement autour de la patinoire, sauf qu’ils seront plus confortables et à différents niveaux dans l’enceinte.

Fait à signaler, les joueurs feront leur entrée sur la glace du côté nord de la patinoire, et non à l’extrémité est, comme c’est le cas actuellement.

Dans l’ensemble, ce projet prévoit beaucoup d’espaces d’entreposage.

Deuxième étage

Il y aura un ascenseur pour que les personnes à mobilité réduite puissent se rendre au deuxième étage. Sur ce deuxième plancher, il y aura une piste de marche ou de course de 140 mètres faisant le tour de la salle multifonctionnelle qui se trouvera en bas au premier étage.

Cette piste de marche passera également près d’un autre espace multifonctionnel pouvant accueillir 150 personnes et d’une salle de divertissement pour les enfants. Au bout de la patinoire, au deuxième étage, trois salles communautaires seront disponibles. L’une de ces trois salles devrait accueillir un simulateur de golf. Lors de parties importantes sur la patinoire, ces espaces pourraient être loués sous forme de loges.

Appels d’offres

Les appels d’offres pour la construction du Centre communautaire intergénérationnel de Cap-Pelé devraient être lancés à la fin mars ou début avril. En tout et partout, le projet devrait coûter 13,5 millions $. La communauté a déjà amassé 4,6 millions $. Cela comprend la grande région du Sud-Est, incluant des bailleurs de fonds de Dieppe et Moncton. La Communauté rurale de Beaubassin-Est a présenté récemment un chèque de 500 000$ au Village de Cap-Pelé pour ce projet d’envergure.

«On veut ramasser le plus qu’on peut, parce qu’avec les coûts de construction qui commencent de nouveau à grimper, on veut être certain avec les soumissions de ne pas avoir de grosses surprises et qu’il nous manque des fonds», explique le directeur général du Village de Cap-Pelé.

Le reste, soit environ 9,4 millions $, est réparti comme suit: 5,4 millions $ proviennent du gouvernement fédéral et 4 millions $ du provincial.

Si tout va bien, la construction du Centre communautaire intergénérationnel pourrait débuter en mai. Selon M. Dallaire, les travaux dureront 18 mois. Son souhait, si tout va bien, c’est que l’ouverture officielle ait lieu en 2024. Il sait toutefois que la COVID-19 pourrait jouer les trouble-fête. Étant donné que certains matériaux de construction sont plus difficiles à obtenir durant la pandémie, l’échéancier pourrait être modifié.