Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé lundi avoir reçu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19

«Je me sens bien, et je vais continuer de travailler à distance cette semaine, conformément aux consignes de la santé publique, a-t-il écrit sur Twitter. S’il vous plaît, allez vous faire vacciner et recevoir la dose de rappel.»