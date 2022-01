Loto Atlantique: un couple de la Péninsule remporte 1 million $

Jean Claude Duguay, de Trudel, près de Paquetville, a remporté le gros lot d’Atlantique 49, d’une valeur de 1 million $, lors du tirage du 29 décembre 2021, avec le premier billet qu’il avait acheté pour ce jeu.

«Je suis allé au magasin pour acheter quelques articles et la monnaie qui restait était d’environ cinq dollars, alors j’ai demandé à la caissière ce que je pourrais acheter avec cet argent», a dit

M. Duguay.

«Elle a suggéré le billet Atlantique 49. J’ai laissé la machine choisir mes numéros et on connaît la suite!»

Vendu uniquement au Canada atlantique, le jeu Atlantique 49 peut être joué avec ou sans le Lotto 6/49. Le jeu avec tirage offre un gros lot de 1 million $, ainsi qu’un lot garanti de

25 649 dollars qui est attribué à chaque tirage.

Le matin suivant le tirage, Isabelle, la compagne de M. Duguay, a comparé le billet aux numéros de loterie gagnants publiés dans le journal.

«J’ai vérifié les numéros et je me suis demandé: “Est-ce que je vois bien?” », a dit Isabelle.

«J’ai couru à l’étage pour réveiller Jean-Claude pour qu’il jette un second coup d’œil.»

M. Duguay s’est levé immédiatement et le couple s’est rendu chez le détaillant de billets de loterie le plus proche pour valider le billet.

«Lorsque j’ai vérifié le billet au magasin, la machine n’indiquait pas de montant», a déclaré M. Duguay.

«Le caissier a demandé de l’aide et peu après, il a sauté par-dessus le comptoir en criant: “ Vous êtes millionnaire, vous êtes millionnaire!”».

M. Duguay et sa compagne ont l’intention d’utiliser l’argent du gros lot pour faire plaisir à leurs cinq enfants et à leurs huit petits-enfants, s’acheter un Dodge Ram 2022 et prendre des

vacances dans un endroit chaud dès qu’ils pourront voyager en toute sécurité.

M. Duguay rêvait depuis longtemps de créer sa propre petite entreprise de vente de voitures. Il espère que son gain lui permettra enfin de concrétiser ce rêve.

Le billet gagnant d’Atlantique 49 a été acheté à la Boutique du cadeau Ltée, à Paquetville. Le détaillant recevra une prime de vendeur de 1%.