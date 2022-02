Manifestation des camionneurs: des Acadiens sur la colline parlementaire

«Désolé de ne pas avoir décroché la première fois, je ne t’ai pas entendu. C’est comme ça 24h sur 24h, il y a pas mal de bruit.»

C’est sous le son assourdissant de sirènes des poids lourds que le propriétaire de l’entreprise de camionnage El Rancho de Saint-Quentin, Paul Aubut, décroche son téléphone. Le Restigouchois parle en marchant, à quelques pas seulement du Parlement à Ottawa.

Son camion lui est stationné non loin de là, sur la rue Kent près de l’intersection de la Queen, non loin de la Colline parlementaire. C’est l’un des rares camions qui a pu se rendre aussi loin dans le centre-ville.

«Je connais très bien la ville, toutes les petites rues. Ça m’a aidé à me frayer un chemin. Plusieurs autres truckers n’ont pas eu cette chance, ils ont été détournés sans le savoir vers d’autres secteurs», poursuit le camionneur.

Lui et un autre camionneur de son entreprise ont pris part au convoi de l’Est la semaine dernière. Il faut dire que les revendications initiales de ses camionneurs le touchent particulièrement.

Contrairement aux quelque 90% de camionneurs à travers le pays qui ont choisi de se faire vacciner et qui peuvent ainsi se rendre sans problème aux Etats-Unis, six de ses huit chauffeurs ne respectent pas les règles sanitaires en vigueur et ne peuvent donc plus traverser la frontière, un trajet qui constitue le principal gagne-pain de l’entreprise. Les mesures canadiennes et américaines font mal à l’entrepreneur qui perd des contrats.

S’il lutte pour l’abolition de ce «passeport vaccinal» entre le Canada et les États-Unis, le combat de M. Aubut va toutefois plus loin aujourd’hui. Comme une grande partie des manifestants actuellement à Ottawa, il est venu faire entendre son exaspération face à la gestion de la crise sanitaire actuelle. Port du masque, vaccination obligatoire, restrictions en tout genre… Plus rien ne passe, il en a assez.

«Venir ici, ce n’est pas rentable pour moi. Je ne m’attendais pas d’ailleurs que ça se règle en 24h. Je le fais pour que notre pays retrouve sa liberté, pour mes enfants et leurs enfants», dit-il, persuadé de la justesse de sa cause.

Sur place, celui-ci ne manque de rien. Des gens lui apportent de la nourriture. On vient même remplir son camion de carburant au besoin.

«J’ai vraiment l’impression de prendre part à quelque chose d’important, un événement unique. L’objectif n’était pas de battre le record Guinness du plus long convoi – même si ce serait plaisant – mais bien pour nous faire entendre. Et ça se passe vraiment bien, dans le calme, dans l’ordre, dans le respect. Oui, il y a eu quelques niaiseries, comme pour la statue de Terry Fox, mais ce sont des incidents vraiment isolés. Sinon il n’y a pas de grabuges», poursuit-il.

Lundi, il attendait avec impatience le point de presse du premier ministre, Justin Trudeau. Mauvaise nouvelle pour lui, il n’entend pas céder, ce qui signifie que le «siège» continue pour le camionneur. Car M. Aubut n’a pas l’intention de partir de sitôt.

«Je ne suis pas pressé», dit-il.

L’expérience d’une vie

Citoyen de Dieppe, Guy Desforges n’est pas camionneur, mais il s’est tout de même joint au convoi afin d’aller porter en personne son message à Ottawa. Pleinement vacciné, il suit les mesures sanitaires. Il estime toutefois que ça va trop loin et qu’il est temps pour les gouvernements d’adopter une nouvelle approche dans leur gestion de la pandémie.

Ce qu’il revendique? Certes le droit des camionneurs de franchir la frontière sans obligation vaccinale et autres contraintes sanitaires. Mais au-delà de tout cela, il veut que les droits et libertés des citoyens canadiens, qu’il considère être bafoués à l’heure actuelle, soient respectés.

«Je ne suis pas contre le gouvernement, et je n’aime pas voir de pancartes injurieuses contre Justin Trudeau. Ils ont essayé du mieux qu’ils peuvent de gérer la pandémie, mais là assez c’est assez. L’Angleterre a décollé ses mesures sanitaires et la vie reprend tranquillement à la normale, on pourrait aussi se libérer de ça ici et reprendre notre vie», dit-il.

Avec son oncle et quelques amis, il s’est joint au convoi et a pris la direction de la capitale nationale vendredi dernier.

«Chaque viaduc que l’on franchissait entre Rivière-du-Loup et Montréal, il y avait des gens présents qui nous appuyaient. On en a vu des milliers. C’était très touchant», relate-t-il.

Sur place à Ottawa samedi et dimanche, il témoigne d’une ambiance paisible, à la limite festive.

«Je n’ai pas été témoin d’infraction, tout s’est fait dans le calme. Même les policiers étaient très courtois avec nous. Ce fut vraiment une expérience très émouvante, remplie de chaleur humaine. L’expérience d’une vie», raconte-t-il.

Les autorités ont néanmoins noté plusieurs incidents, actes criminels, scènes d’intimidation, slogans racistes et autres gestes déplorables.

M. Desforges raconte avoir pu monter sur une scène improvisée devant des milliers de manifestants. Un message qui s’est terminé en entonnant l’Ô Canada.

Contrairement à plusieurs autres manifestants qui squattent toujours devant le Parlement et dans les rues d’Ottawa, le groupe de Guy Desforges a décidé, lui, de revenir à la maison. Il l’avoue, son intention n’a jamais été de s’éterniser à Ottawa.

«On a fait ce qui nous semblait juste. On voulait participer, faire partie du mouvement, passer un message au gouvernement et lui montrer qu’on est uni. On a passé notre message», souligne-t-il.