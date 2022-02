Retour en présentiel: le CCNB demeure en mode hybride

Alors que les écoles rouvrent leurs portes et que l’Université de Moncton s’apprête à faire de même la semaine prochaine, le Collège communautaire du N.-B. préfère, lui, préfère attendre et maintient la majorité de ses cours en mode virtuel.

Étudiant en électromécanique de systèmes automatisés au campus de Bathurst du CCNB, Jérémy Cotton espérait qu’avec le passage en phase 2 du plan hivernal de lutte à la COVID-19, l’apprentissage se ferait à nouveau complètement en présentiel. Complètement, car depuis la reprise des classes le 10 janvier, le retour n’est que partiel. Quelques cours pratiques sont bien dispensés en personne. Pour lui, c’est deux jours par semaine. Il a toutefois déchanté, vendredi dernier, lorsqu’il a reçu une note de la direction du collège stipulant que le mode hybride actuel allait continuer jusqu’à avis contraire.

«C’est très décevant, car je m’attendais à revenir en personne à temps plein», exprime d’emblée le jeune homme de Charlo.

Pour lui, la qualité de l’apprentissage en présentiel est beaucoup plus complète que celle en ligne. En mode virtuel, il a l’impression de perdre du contenu, que sa formation est moins complète. Plusieurs étudiants auraient indiqué être démotivés, désintéressés, face à ce mode d’enseignement.

Celui-ci ne comprend pas pourquoi la direction du CCNB hésite à autoriser un retour en présentiel à temps complet alors que l’Université de Moncton a annoncé un retour pour le 7 février et que les jeunes du primaire et du secondaire ont retrouvé leurs bancs d’école lundi. Même le pendant anglophone du CCNB – le NBCC – a une date tentative de retour en classe à temps plein pour ses élèves, soit le 28 février.

«C’est difficile de comprendre pourquoi on ouvre partout dans le système d’éducation, mais pas chez nous. Pire, on peut maintenant aller dans les restos, dans les cinémas, au gym… mais pas en classe. C’est incompréhensible», soulève-t-il, non sans ajouter que plusieurs étudiants qu’ils côtoient se questionnent également et sont déçus de la décision de leur maison d’enseignement.

Dans la note du CCNB envoyée vendredi au personnel enseignant ainsi qu’à la population étudiante, on peut lire que seul le côté pratique de la formation jugé essentiel continuera d’être livré en présentiel. On ne fait mention d’aucune date possible pour la reprise des cours en personne à temps plein.

En entrevue avec l’Acadie Nouvelle, le PDG du CCNB, Pierre Zundel, n’a pas voulu se compromettre sur cette éventualité.

«Chacun fait ses propres analyses de risques. C’est ce que l’on a fait, et on ne voit rien dans le contexte actuel qui nous dit que la situation sanitaire est meilleure, qu’elle mérite que l’on réduise nos mesures. Oui, c’est vrai, les jeunes du primaire et du secondaire ont fait leur rentrée aujourd’hui. Mais à savoir si tout se passe bien, on ne le saura que dans quelques jours», a souligné le PDG, loin d’être convaincu.

Selon M. Zundel, plusieurs employés des différents campus sont actuellement atteints de la COVID-19, voire même hospitalisés. Le moment choisi n’est donc pas propice à un retour à grande, surtout qu’en contrepartie, il estime que l’apprentissage virtuel a fait ses preuves dans son institution.

«Si l’on doit interrompre la formation parce qu’un enseignant tombe malade de la COVID-19 ou que le taux d’absentéisme des étudiants est trop élevé en raison de cette maladie, on risque de devoir prolonger le semestre, ce qui pourrait créer d’énormes problèmes au niveau des stages. Sans oublier que plusieurs étudiants ont des appartements et des responsabilités. Ça viendrait donc créer tout un chaos dans leur vie», dit-il.

Celui-ci souligne avoir pris cette décision afin d’assurer la sécurité du personnel et des étudiants tout en assurant une continuité dans les études.

«On veut éviter de jouer au yo-yo, soit de commencer l’enseignement d’une façon et de devoir revenir sur nos pas. Pour le moment, on préfère créer une stabilité tout en s’assurant que les étudiants qui ont besoin d’une formation pratique puissent l’obtenir malgré tout», souligne M. Zundel, non sans ajouter – comme dans son communiqué – que lui aussi en a ras le bol de la pandémie et qu’il comprend la frustration et la déception de certains.

«On évalue la situation en continu. Dans la mesure où les risques commencent à tomber de façon importante, il est toujours possible de revisiter notre position et de s’ouvrir d’autres possibilités pour des contacts en présentiel», conclut-il.