Trudeau: «Nous ne sommes pas intimidés»

Prenant la parole publiquement pour la première fois depuis le début d’une manifestation historique à Ottawa contre les mesures sanitaires, le premier ministre Justin Trudeau a dit lundi ne pas être « intimidé » par les gens qui « rouspètent », qui « rejettent la science, rejettent l’entraide », non sans décocher une flèche à son adversaire conservateur.

« La liberté d’expression, d’assemblée et d’association sont des pierres angulaires de la démocratie, mais les symboles nazis, les images racistes et de profaner des monuments de guerre n’en sont pas, a tonné M. Trudeau. C’est une insulte à la mémoire et la vérité. »

Il a déclaré son indignation face aux manifestants « qui arborent des drapeaux racistes, (…) qui se livrent au vandalisme ou qui déshonorent la mémoire de nos anciens combattants », faisant référence à la statue de l’athlète canadien Terry Fox utilisée pour tenir une pancarte de protestation et à la tombe du Soldat inconnu où un véhicule a été stationné.

M. Trudeau – qui a été déclaré positif à la COVID-19 plus tôt en journée – a indiqué que sa formation politique n’entend pas rencontrer des manifestants puisqu’ils « adoptent des rhétoriques haineuses, de la violence envers les concitoyens, et un manque de respect non seulement envers la science, mais aussi envers les travailleurs de première ligne et bien franchement 90% des camionneurs ».

Tout en disant comprendre que toute la population aimerait passer à autre chose, M. Trudeau a affirmé que « ce n’est pas en rouspétant » que la pandémie va se terminer, mais bien « en se faisant vacciner (…), en écoutant les meilleurs conseils de santé publique ».

Pointant directement le chef conservateur Erin O’Toole, qui a rencontré des manifestants au cours des derniers jours, M. Trudeau a interpellé les politiciens qui « exploitent la peur », leur demandant de « réfléchir sérieusement » aux conséquences de leurs appuis et des messages qu’ils véhiculent.

« Nous avons vu durant plusieurs mois des politiciens conservateurs partager de la désinformation sur les vaccins, encourager des théories conspirationnistes en ligne, a dit M. Trudeau. Erin O’Toole devra réfléchir très sérieusement. »

Choisir « d’appuyer tacitement » des gens qui véhiculent des théories conspirationnistes et de la désinformation, « c’est un reflet de qui nous sommes comme leader », a-t-il lancé.

Déclaré positif à la COVID

M. Trudeau, qui était déjà en isolement depuis la semaine dernière, a annoncé en matinée avoir reçu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19.

Il a affirmé se sentir « bien » et qu’il continuera de travailler à distance cette semaine, conformément aux directives de la santé publique.

Les directives de Santé publique Ottawa indiquent que toute personne entièrement vaccinée doit s’isoler pendant cinq jours dès la première de ces deux éventualités: le début de ses symptômes ou la date du test.

Il a dit ne pas avoir de symptômes de la COVID-19 et a précisé que deux de ses enfants ont également été déclarés positifs à la COVID-19.

Plusieurs élus, dont la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, lui ont souhaité un prompt rétablissement.

L’annonce survient alors que reprennent les travaux de la Chambre des communes après le congé d’hiver et après trois journées de manifestations historiques contre les mesures sanitaires.

M. Trudeau et sa famille ont d’ailleurs été déplacés samedi de leur résidence de Rideau Cottage vers un endroit tenu secret, par mesure de sécurité.

M. Trudeau avait annoncé jeudi qu’il devait s’isoler chez lui après avoir appris qu’il a été exposé à quelqu’un qui a été déclaré positif à la COVID-19.

Un test antigénique rapide qu’avait effectué M. Trudeau avait été négatif, mais le premier ministre s’isolait pendant cinq jours conformément aux directives de santé publique locales.

Le premier ministre Trudeau est complètement vacciné et a reçu sa dose de rappel dans une pharmacie d’Ottawa il y a trois semaines.