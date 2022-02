Atholville et Tide Head se rallient à la fusion du Restigouche-Centre

Les municipalités Atholville et Tide Head, qui projetaient s’unir afin de contrecarrer un regroupement avec la ville de Campbellton, jettent la serviette et se résignent à participer à la création de la nouvelle entité du Restigouche-Centre.

Depuis l’annonce des détails de la réforme municipale en décembre dernier, plusieurs rencontres ont eu lieu entre les élus du village d’Atholville et de Tide Head afin de proposer des alternatives au regroupement qui leur était imposé. Mais le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux, Daniel Allain, est toutefois demeuré inflexible à ces suggestions.

Du coup, bien que toujours récalcitrantes à la fusion forcée du Restigouche-Centre, les deux municipalités ont annoncé, mardi, qu’elles abandonnent leur projet de se regrouper avec leurs DSL avoisinants. Leurs représentants seront ainsi présents à la table du comité de transition dont les travaux doivent commencer ce jeudi sous la présidence du consultant Yves Gagnon.

Ce changement de cap soudain d’Atholville et de Tide Head fait suite à un entretien survenu la semaine dernière avec le ministre Allain. Lors de cette rencontre, le ministre aurait été très clair qu’il n’avait pas l’intention de reculer dans son projet d’unir cette partie du Restigouche.

Selon lui, l’entité proposée pour la région est la plus avantageuse. Le fait d’être desservi par une seule administration locale rendrait ces communautés plus fortes et mieux positionnées pour la croissance et la prospérité.

«Mon conseil et moi, on a discuté du sujet de long en large du sujet pendant plus de trois heures lundi soir, et on en est venu unanimement à la conclusion qu’il valait mieux passer à autre chose, qu’on devait se rallier. C’est comme dans le sport. On gagne des parties et on en perd», explique le maire d’Atholville, Jean-Guy Levesque, avouant demeurer très déçu par le manque d’ouverture du ministre.

Qu’à cela ne tienne, il se dit maintenant prêt à tourner la page et entamer l’écriture d’un nouveau chapitre avec ses voisins. Il insiste par contre sur le fait que les municipalités ne se rallient pas à un regroupement avec Campbellton, mais bien à la création d’une toute nouvelle entité. Une nuance qu’il estime primordiale.

«Je suis persuadé que si on a une bonne vision, un bon leadership, on va faire quelque chose de bien. Pour y arriver par contre, il faut que ce soit fait de la bonne façon. Il faut que tout le monde y trouve son compte et se sente partie prenante de ce projet. On fait un compromis en se ralliant, mais on s’attend à ce que notre voisin (Campbellton) en fasse également», précise-t-il.

Selon M. Levesque, la rencontre de la semaine dernière avec Daniel Allain n’aura pas été unidirectionnelle. Les deux municipalités ont eu la chance de s’exprimer et lui ont notamment fait part de leurs inquiétudes persistantes, notamment en ce qui concerne la gouvernance (représentation au futur conseil) et des finances (dettes et impôt foncier). Le ministre se serait montré rassurant sur plusieurs de ces points.

Plus précisément, les maires souhaitent que la composition du prochain conseil municipal ne soit pas basée uniquement sur la population, mais sur une formule égalitaire, soit quatre membres de Campbellton et quatre de l’extérieur.

«On a besoin de s’apprivoiser, de développer un sentiment de confiance mutuelle, bref de jeter les bases d’une fondation solide. Et ça, ça ne peut se faire que si l’on se sent respecté dans tout ça», poursuit M. Levesque.